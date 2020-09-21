Kepez’den 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talimatıyla ilk teneffüs zilinde Kepez’in 120 okulunda, 17 bin 258 öğrenciye eş zamanlı portakal suyu ve meyveli kek ikramı yapıldı.

Tütüncü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ‘öğrencilere 40 dakika teneffüs’ paylaşımına sosyal medya hesaplarından ‘İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden’ sözünü vermişti. Başkan Tütüncü’nün talimatıyla 120 okulda, 17 bin 258 öğrenciye eş zamanlı portakal suyu ve meyveli kek dağıtımı yapıldı.

Hakan Tütüncü’de, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural ile beraber Şerife Tufan İlkokulu’ndaki çocukların hem ilk ders zili heyecanına ortak oldu, hem de verdiği portakal sözünü yerine getirdi. Tek tek her sınıfa giren heyet, sohbet ettikleri öğrencilere portakal suyu ve kek ikramında bulundu. Pandemi tedbirleri nedeniyle portakal suyu ve kek dağıtımları eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapıldı.

“Çocuklarımızın okul heyecanına ortak olduk”

Tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileyen Tütüncü, “19 Mart’ta pandeminin ilk günlerinde okullar kapandığında, öğrencilerimiz okuldan uzaklaşmanın verdiği hüzünle çok müteessir olmuşlardı. Milli Eğitim Bakanımız okullar açıldığı zaman ‘İlk teneffüs 40 dakika’ olacağı müjdesini vermişti. Bizde tekrar okula kavuşma arzusu içinde olan öğrencilerimizi teskin etmek, okullar açıldığında onları motive etmek ve ilk gün heyecanlarını paylaşmak anlamında bir söz vermiştik. İlçemizdeki bütün öğrencilerimize farklı bir enerji, farklı bir heyecan olsun diye; 40 dakikalık olan ilk teneffüste ‘portakallar bizden’ demiştik. Tabii bunu 19 Mart’ta söylemiştik. O vakit portakal mevsimiydi. Şimdi hoş okullarımız açıldı, portakal mevsimi değil, ama biz sözümüzü yerine getirelim istedik” dedi.

Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Tütüncü, “Antalya’nın portakalından sıkılmış, bol C vitamini ile öğrencilerimizin bağışıklığını artırmak istedik” diye konuştu.

