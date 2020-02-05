Kepez’den Antalya’nın tamamına kanser taraması

Kepez Belediyesi, içerisinde tıbbi cihazlar ile sağlık görevlilerin olduğu gezici kadın sağlığı merkeziyle Antalya’nın 19 ilçesinde kanser taraması yapacak. Bu proje için İl Sağlık Müdürlüğü ile 4 Şubat Kanser Günü’nde işbirliği protokolü imzalandı.

Kepez Belediyesi, ‘erken teşhis hayat kurtarır’ anlayışıyla gezici kadın sağlığı merkezine dönüştürdüğü bir tırla mahallelerinde gerçekleştirdiği kanser tarama hizmetini, Antalya’nın 19 ilçesine götürüyor. Kepez Belediyesi, 19 ilçede yapacağı kanser taraması için İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliğine gitti. Bu proje için iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yapılacak tarama ile 19 ilçede, kadınların kanserle ilgili risk grubuna girip girmediklerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla da işbirliği protokolünün imza töreni 4 Şubat Kanser Günü’nde, Kepez Belediyesi başkanlık toplantı salonunda, gerçekleştirildi.

Tarama ile Kepez’de 49 kanser hastası tespit edildi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada belediyenin gücünü ve Sağlık Bakanlığının imkânlarını birleştirerek Antalyalılara, özellikle de hanımefendilere yönelik önemli sosyal hizmetler sunduklarını söyledi. Kepez’de 37 mahallede yaptıkları kanser taramasında 833 kişiye ulaştıkları bilgisini paylaşan Hakan Tütüncü, “Bu kişilerin içerisinden de 49 kanser hastası tespit edildi. Bu hastalar da Sağlık Bakanlığımızın ve devletimizin imkanları ile tedavi altına alındı. Bu hastalarımızın tedavilerini belediye olarak takip ediyoruz” dedi.