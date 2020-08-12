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Kepez’den Antalya’ya ulaşım hizmeti

ANTALYA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, site tarzı konutların inşa edildiği ve Antalya Şehir Hastanesi yatırımın yapılacağı Masa Dağı bölgesine otoban genişliğinde bir bulvar daha inşa etti.

Kepez Belediyesi, site tarzı konutların inşa edildiği ve Antalya Şehir Hastanesi yatırımın yapılacağı Masa Dağı bölgesine otoban genişliğinde bir bulvar daha inşa etti. Bulvar, Duacı Mahallesi’ni şehir merkezine de bağlıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, otoban genişliğinde yoldaki sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Genişliği 20 metre, uzunluğu 1571 metre olan bulvara, 9 santimetre kalınlığında 8 bin ton sıcak asfalt serildi.
Yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmasıyla Duacı Mahallesi’ni, şehir merkezine bağlayan Masa Dağı yolunun sürüş güvenliği ve konforu da artırıldı. Duacı ve çevresindeki yerleşim yerlerini, Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlayan ve yol genişletme çalışması yapılan 6469 Sokak, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde 2009’da ulaşıma açılmıştı.
Sokak bulvar haline getirildi
Antalya-Burdur Yolu’nun Korkuteli Kavşağı’na ulaşım imkanı da sunan 6469 Sokak, zaman içerisinde artan trafik yoğunluğunu kaldıramaz hale geldi. Fen İşleri Müdürlüğü, Masa Dağı’ndaki konut ve şehir hastanesi yatırımlarını ve araç yoğunluğunu dikkate alarak, sokağın 8 metre olan genişliğini 20 metreye çıkardı. Yol genişletme çalışması sırasında bölgenin zor coğrafi şartlarıyla da mücadele edildi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün iş makineleri operatörleri, sert kaya kütlelerini kırarak, yolu genişletti. Böylelikle sokak, otoban genişliğinde bir bulvar haline getirildi.
Yağmur suyu drenajı yapılan, sıcak asfaltı serilen bulvarın yapımı, şerit çizgilerinin çizilmesi, oto korkuluk gibi yol aksesuarlarının konulması, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarından sonra tamamlanmış olacak. Sürücülere, konforlu ve güvenli bir yol hizmeti sunan bulvar, bölgeye yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi için de alternatif bir ulaşım yolu olacak.
Uzun yıllar Kepez’in trafiğini rahatlatacak
Bulvarın, Kepez’e ve Antalya’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Hakan Tütüncü, “Her yaptığımız yatırım, Kepez’in değerine değer katıyor. İşte Masa Dağı’nda, otoban genişliğinde ve kalitesinde kendi imkanlarımızla inşa ettiğimiz bu bulvar da; hem şehir içi ulaşımına hem de bölgenin değer kazanmasına ciddi bir katkı sağlayacak. Masa Dağı’nda otoban genişliğinde açtığımız bu bulvar, uzun yıllar Kepez’in, Antalya’nın trafiğini rahatlatan önemli bir güzergah olacak. Genişlettiğimiz yol, bölgeye değer de kazandıracak. İnanıyorum ki, bu yol yapıldıktan sonra bölgedeki hareketlilik, kalkınmışlık ve gelişmişlik daha da artacak” dedi.
Masa Dağı bulvarlarla örülüyor
Masa Dağı bölgesinde daha önce de Alparslan Türkeş Bulvarı’nın yapımını tamamlayarak ulaşıma açan Kepez Belediyesi, bölgede 20 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda bir bulvar daha açıyor. Açılan bu bulvarlar ile Varsak bölgesi ile Masa Dağı ulaşım ağı ile birbirine bağlanmış olacak.

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