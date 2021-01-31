Kepez’den esnafa 20 milyon TL’lik destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen belediye kiracısı 411 esnafa uyguladıkları 6 aylık kira muafiyetinin, belediyeye maliyetinin 20 milyon TL’nin üzerinde olduğunu açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hem yeni yıllarını tebrik etmek hem de başarılı bir çalışma dönemi dilemek amacıyla Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB)’ni ziyaret etti.Başkan Tütüncü, ziyarette AESOB Başkanı Adlıhan Dere, oda yönetim ve disiplin kurulu üyelerine esnafa yönelik bu yıl içerisinde yapacakları projelerin müjdesini verdi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ziyaretten memnun olduğunu dile getirdi. “AESOB, Kepez’in esnafa yönelik pandemi desteğinden memnun” Adlıhan Dere, Kepez Belediyesinin, korona virüs salgını sürecinde esnaf ve sanatkara yönelik yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kepez Belediyesi, kiracısı olan esnaftan işyeri açık veya kapalı olsun 2020 yılında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 3 ay kira bedeli almadı. Kepez ilçemizde, taksi durakları, kuaför, güzellik merkezi, berber salonları, kahvehane, kafe, restaurant, lokanta ve sürücü kurslar gibi işyerleri ve ticari taksiler haftalık olarak düzenli şekilde dezenfekte edildi. Yine bu işyerlerine maske, siperlik, dezenfekte ve sağlık setleri hediye edildi. İlçe sınırlarındaki tüm pazar yerlerinde maske ve dezenfekte dağıtımı yapıldı. Belediye kiracısı esnafa ikinci kez kira müjdesi verildi. Belediye kiracısı esnaf ve sanatkarlarımızın pandemi kısıtlamaları sebebiyle işlerine ara verilenlerden 3 ay kira bedeli alınmadı. Yine faaliyetleri devam eden belediye kiracısı esnaflarımıza da 3 ay boyunca kiralarında yüzde 50 indirim uygulaması yapıldı” dedi.

“AESOB Başkanı Dere’den, esnafa yönelik projelere övgü”

Adlıhan Dere, Başkan Hakan Tütüncü’nün, esnafa yönelik projelerinden de övgüyle bahsederek, “Şehirler meydanları ile anılır. Hakan Başkan da, Kepez’imize çok güzel bir meydan yaptı. 10 yıl, Kepez Belediye Meclis üyeliği yaptım. Kent meydanı yapılan alan mülkiyet sorunları çözülemeyecek bir yerdi. Hakan Başkan, bu sorunların tamamını çözdü ve Kepez ilçemize yakışır bir meydan yaptı, Bu meydanda, odalarımızda işbirliği yaparak, esnaf ve sanatkarımıza yönelik indirimli alışveriş günleri başlatıldı. Hem esnafımız para kazandı hem de Kepez’deki oturan vatandaşımıza indirimli alışveriş yapma imkanı buldu. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sahaf festivalinde Hakan Başkan, sahaf çarşısı yapma sözü vermişti. Bu sözünü tuttu. Dokuma Sanat Sokağı’nda, 22 adet dükkanın bulunduğu sahaf çarşısının yapımını başlattı. Kepez Belediyemiz, Fabrikalar Mahallesi’nde, 12 bin 500 metrekarelik belediye hizmet alanına balık pazarı ve organik ürünler pazarı yapıyor. Balık pazarı, Kepez’de ihtiyaçtı. Antalya, denizi ile anılan bir şehir ama balık yenecek bir çarşısı yoktu. Kültür Mahallesi’ndeki Kafeler Caddesi düzenleme projesi de bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek” diye konuştu.

“Tütüncü’den esnafa kalıcı eserler müjdesi”

Daha sonra söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de,“Kepez Balıkçılar Pazarı, Fabrikalar Mahallesi’nde son derece güzel bir alan oluyor. 40’dan fazla esnafımız, bu pazarda kendilerine ekmek kapısı aralama imkanı bulacak. Orada pazarcı esnafımız, balıkçı esnafımız, kasapçı esnafımız ve şarküteri esnafımız olacak. Hem esnafımız için güzel bir ortamı oluşturuyoruz hem de şehre güzel bir yeme -içme ve sosyalleşme mekânı armağan ediyoruz.Antalya’nın iki tane en büyük taksi durağı olan havaalanı ile otogar taksi duraklarının esnaflarına yönelik yeni hizmet binalarına kavuşmaları konusunda ciddi bir yatırımı ortaya koyduk. Kırsaldaki 6 mahallemize pazar yeri yapıyoruz. Şubat ayının 19’unda ihaleye çıkıyor. Belediye olarak pazar yerlerini yaparak, esnafımıza kazandıracağız. Sahaf festivalinde, sahaf ve kitapçılara yönelik yeni bir çarşı bu talebi vardı. Bu talebi karşılayacağımızı söylemiştik. DokumaPark’ın içerisinde 22 dükkandan oluşan güzel bir kitapçı ve sahaf çarşısı yapıyoruz. Bu çarşı da zannediyorum birkaç ay içerisinde tamamlanacak” şeklinde konuştu.

“Belediye kiracısına 6 ay kira muafiyeti”

Kiracılarına 6 ay kira muafiyeti sunduğunu söyleyen Hakan Tütüncü, “Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Pandemi, hepimize sıra dışı günler yaşattı. Bu sürecin zorluklarını yardımlaşarak, birbirimize ilgimizi göstererek aşacağız. İmkanlarımızı zorlayarak esnafımıza destek sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Mesela son 1 yılda kiracımız 411 esnafa, 2 kez, 3 aylık dönemler halinde kira muafiyeti uyguladık. Pandemi sürecinde ekonomik destek sağlamak amacıyla belediyemizin ticari tesislerini işleten esnafımızdan, geçtiğimiz Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira bedeli almamıştık. Aralık ayı itibariyle pandemiyle ilgili kısıtlamaların yeniden başlamasıyla kiracımız esnafa ikinci kez yardım eli uzattık. İşlerine ara veren kiracımız esnaftan 3 ay boyunca kira bedeli almıyoruz. Faaliyetine devam eden kiracımız esnafa ise yüzde 50 kira indirimi yapıyoruz. Kira muafiyeti, Aralık 2020 ile Ocak, Şubat 2021 tarihlerini kapsıyor” ifadelerini kullandı. “Esnafın mutluluğu için çalışıyoruz”

Esnafın mutluluğu için çalıştıklarını belirten Tütüncü, sözlerini şöyle tamamladı: “Belediyenin ticari tesislerini işleten 411 esnafımıza yönelik uyguladığımız 6 ay kira muafiyeti çalışmasının belediyemize maliyeti 20 milyon TL’nin üzerindedir. Bu, belediyemiz son 1 yılda 20 milyon TL daha fazla bir kaynağı, esnafımıza destek olsun diye vermiştir, anlamına geliyor. Özellikle kira bedeli almadığımız ilk 3 aylık kısımda dükkânlarını hem açan hem de açmayan esnafımızdan kira talep etmedik. İkinci 3 aylık dönemde de dükkânı açık olanlara da yüzde 50 kira indirimi sağladık. Dükkanı kapatan kiracımız esnaftan ise 3 ay boyunca kira almıyoruz. Bu uygulamayı yapan tek belediyenin Kepez belediyesi olduğunu ifade etmeliyim. Dilerim, bu yaklaşımımız diğer belediyelere de örnek olur.”

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