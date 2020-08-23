Kepez’den girişimci kadınlara destek

‘Bende girişimci olmak istiyorum’ diyen kadınlara yönelik başlattığı bilgilendirme çalışmalarını tamamlayan Kepez Belediyesi, 5 ana başlıkta topladığı Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’nin Girişimci Eğitim Programlarını hayata geçirecek.

Kepez Belediyesi, girişimcilik yapmak isteyen kadınlara yönelik başlattığı bilgilendirme çalışmalarını tamamladı. Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’nde 6-13-20 Ağustos tarihlerinde girişimcilik yapmak isteyen kadınları ağırlayan Kepez Belediyesi’nin bilgilendirme çalışmaları ile kadınlara hayallerinin peşinden nasıl koşabilecekleri anlatıldı. Girişimci kadınlara, emeklerini ekonomik değere nasıl dönüştürebilecekleri ve Kepez Belediyesi’nin kendilerine sağlayacağı imkanlar aktarıldı.

Girişimci eğitim programları

Girişimcilik yapmak isteyen çok sayıda kadının katıldığı bilgilendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün müjdelediği 5 ana başlıkta toplanan Kadın Kooperatifleri Destek Paketi hayata geçirilecek. Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’nin ilk ayağı olan Girişimci Eğitim Programları’na başlanılacak. Kadınlar uzman eğitimciler tarafından girişimcilik ve kooperatifçilikle ilgili her konu da eğitilecekler. Ardından Kooperatif Kuruluşlarına Destek, Üretim Süreçlerine Destek, Pazarlama Süreçlerine Destek ve Alım Garantisi Verme Programları ile kadınların girişimlerini bilinçli ve eğitimli bir şekilde yapmaları sağlanacak.