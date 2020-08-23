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Kepez’den girişimci kadınlara destek

ANTALYA HABERLERİ  | 23.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

‘Bende girişimci olmak istiyorum’ diyen kadınlara yönelik başlattığı bilgilendirme çalışmalarını tamamlayan Kepez Belediyesi, 5 ana başlıkta topladığı Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’nin Girişimci Eğitim Programlarını hayata geçirecek.Kepez Belediyesi, girişimcilik yapmak isteyen kadınlara yönelik başlattığı bilgilendirme çalışmalarını tamamladı.

Kepez’den girişimci kadınlara destek

‘Bende girişimci olmak istiyorum’ diyen kadınlara yönelik başlattığı bilgilendirme çalışmalarını tamamlayan Kepez Belediyesi, 5 ana başlıkta topladığı Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’nin Girişimci Eğitim Programlarını hayata geçirecek.
Kepez Belediyesi, girişimcilik yapmak isteyen kadınlara yönelik başlattığı bilgilendirme çalışmalarını tamamladı. Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’nde 6-13-20 Ağustos tarihlerinde girişimcilik yapmak isteyen kadınları ağırlayan Kepez Belediyesi’nin bilgilendirme çalışmaları ile kadınlara hayallerinin peşinden nasıl koşabilecekleri anlatıldı. Girişimci kadınlara, emeklerini ekonomik değere nasıl dönüştürebilecekleri ve Kepez Belediyesi’nin kendilerine sağlayacağı imkanlar aktarıldı.

Girişimci eğitim programları
Girişimcilik yapmak isteyen çok sayıda kadının katıldığı bilgilendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün müjdelediği 5 ana başlıkta toplanan Kadın Kooperatifleri Destek Paketi hayata geçirilecek. Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’nin ilk ayağı olan Girişimci Eğitim Programları’na başlanılacak. Kadınlar uzman eğitimciler tarafından girişimcilik ve kooperatifçilikle ilgili her konu da eğitilecekler. Ardından Kooperatif Kuruluşlarına Destek, Üretim Süreçlerine Destek, Pazarlama Süreçlerine Destek ve Alım Garantisi Verme Programları ile kadınların girişimlerini bilinçli ve eğitimli bir şekilde yapmaları sağlanacak.

Kadın Kooperatifleri Destek Paketi
Girişimci Eğitim Programları; Üreterek, ekonomiye, özellikle de aile ekonomisine katkı vermek isteyen girişimcilere yönelik kooperatifçiliğin faydaları, örgütlü bir güç olmanın önemi, mevzuata göre devletin kooperatiflere sunduğu fırsatları ve imkanları anlatan eğitim programları sunulacak. Eğitim Programları Ağustos 2020’den itibaren başlayacak.
Kooperatif Kuruluşlarına Destek; Kooperatif kurarak, güç birliği oluşturmayı hedefleyen kadınlara, kuruluş aşamasında ihtiyaç duydukları her türlü desteği içeren yardımlar sunulacak. Akıllara takılan soruları cevaplama, yönlendirme, hukuki destek ve kuruluş için yer tahsisi gibi başlıklarda destek sağlanacak.
Üretim Süreçlerine destek; Girişimcinin üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu her türlü destek sunulacak. Kaliteli üretim nasıl yapılır, nasıl marka olunur, hangi mekanlarda uygun üretim yapılır.
Pazarlama süreçlerine destek; Kooperatiflere, ürünlerini pazara sunacakları cazip mekanlar sunulacak. Antalya Köy Pazarı, Sosyete Pazarı ve yeni benzerleri gibi Gıda Marketleri kurulacak. E-ticaret kullanarak pazarlama yapmak isteyenlere teknik destek sağlanacak. Ürünlerini pazarlamak amacıyla katılmak istedikleri Fuar ve Festivallere ulaşım destekleri, girişimcilerin ürünlerini pazarlama konusunda önemli fırsatlar olacak.
Alım Garantisi Verme (Üretin, satın, getirin, alalım); Kepez Belediyesi satın alma kalemlerinden olan ürünleri üreten kooperatiflere ürünlerini satın alma garantisi verecek. Bu da kooperatiflerin pazar ihtiyaçlarına önemli bir destek sunacak.

Kepez’den girişimci kadınlara destek

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