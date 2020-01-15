YURTHABER
  4. Kepez’den glutensiz ekmek

Kepez’den glutensiz ekmek

ANTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, normal ekmek yiyemeyen çölyak hastaları için ‘glutensiz özel tıbbi ekmek’ satışına başladı.

Kepez Belediyesi, normal ekmek yiyemeyen çölyak hastaları için ‘glutensiz özel tıbbi ekmek’ satışına başladı. Glutensiz ekmekler, Dokuma Yeşilçam Kafe’de ve Antalya Köy Pazarı’nda satışa sunuldu.
Kepez Belediyesinin katkılarıyla Antalya Çölyak Derneği ‘En Güzel Veda Şarkıları’ temalı 3. Geleneksel Kışa Merhaba Konseri düzenledi.
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı konserde eserleri, derneğin çocuklardan ve gençlerden oluşan müzik korosu icra etti. Genç müzisyenlerin performansı ise izleyenlerden tam not aldı.
Konsere katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sahne performanslarına bayıldım. Her şey bu ülkenin güneş yüzlü çocukları için. Belediyecilikten muradımız temel de bu ülkenin çocuklarına güzel hayaller kurdurabilmek ve daha sonrasında da kurdukları hayale erişebilecek gücü kendilerine aktarabilmektir.” ifadesini kullandı.

3 noktada glutensiz ekmek satışı
Konuşmasında, çölyak hastaları için belediye olarak glutensiz ekmek satışına başladıklarının müjdesini veren Başkan Tütüncü, şunları söyledi: Sağlıklı beslenmek herkesin hakkı. Bu anlamda glutensiz ekmek satışlarımız 2 ayrı noktada başladı. Bu sayıyı çok yakında üçe çıkaracağız. Glutensiz ekmekleri, DokumaPark içerisindeki Yeşilcam Kafe’de, hafta sonları da kurulan Antalya Köy Pazarı’nda satışa sunduk. Çok yakında da Belediye Sağlık Merkezi’mizde de glutensiz ekmek satışı yapacağız.”
Tütüncü, Antalya Çölyak Derneği’nin çalışmalarında belediyenin Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları(STK) Merkezi’ni kullanabileceğini bu kapsamda dernekle protokol imzalayacaklarını da sözlerine ekledi.
Glutensiz ekmek, ‘gluten’ alerjisi nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaflı ekmekleri yiyemeyen çölyak hastaları için büyük önem taşıyor. Kepez Belediyesi de, başlattığı glutensiz ekmek satışıyla çölyak hastalarının önemli bir ihtiyacını karşılamış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Gömbe Panayır Alanı projesi ihalesi yapıldıGömbe Panayır Alanı projesi ihalesi yapıldı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Gököz Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Turkuaz Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Döşemealtı’ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Döşemealtı’ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Menenjitin en tehlikeli türüne karşı "aşı olun" uyarısı

Menenjitin en tehlikeli türüne karşı "aşı olun" uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.