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Kepez’den güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Kepez Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Çevre bilincini daha da artırmak isteyen Kepez Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına güneş enerjili Mobil Atık Getirme Merkezi, Yön ve Reklam Tabelalı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirdi.
Kepez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni desteklemeye devam ediyor. Kepez Belediyesi de, Sıfır Atık Projesi kapsamında gelecek nesillere temiz bir kent bırakılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Sıfır Atık Projesi uygulamalarını okul, resmi kurum, AVM gibi alanlar dahil olmak üzere Kepez’in 68 mahallesine götüren Kepez Belediyesi’nin çalışmaları her geçen gün hız kazanıyor.

Çevreci belediye Kepez
Çevre bilincini daha da artırmak isteyen Kepez Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına güneş enerjili Mobil Atık Getirme Merkezi, Yön Tabelalı Geri Dönüşüm Kutuları ve Reklam Tabelalı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirdi. Çevreci bir nesil yetiştirmek isteyen Kepez Belediyesi, geri dönüşüm kutularını da çocukların ilgisini çekebilmek için rengarenk boyadı. Mobil Atık Getirme Merkezi, Yön Tabelalı Geri Dönüşüm Kutuları ve Reklam Tabelalı Geri Dönüşüm Kutularında kağıt, karton, metal, bitkisel yağ, elektronik, cam ve plastik atıklar toplanıyor.

Bilinçli bir toplum yetişiyor
Türkiye genelinde 2017 yılı Ekim ayında başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi ve bir yaşam biçimi haline gelmesi için insanlardaki çevreyi koruma bilincinin her an diri tutulması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sıfır Atık, konusunda bilinçli bir toplumun oluşturulmaya çalışıldığı ülkemizde, sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel, hem kurumsal, hem de belediyeler genelinde her gün daha da yaygınlaşmaktadır.

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Cadde Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Sevda Eczanesi
Muratpasa
Alpay Eczanesi
Kepez
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