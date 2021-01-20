Kepez’den kırsaldaki 6 mahalleye köy pazarı

Kepez Belediyesi, tarımsal ve hayvansal üretimin sürdüğü kırsaldaki 6 mahallesine, ‘köy pazarı’ inşa ediyor. Mahallelerdeki çiftçilerin ürünlerini satabilecekleri köy pazarları, pazar kurulmayan günlerde etkinlik alanı olarak kullanılacak.

Tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla 200 dönüm arazi üzerine Antalya Orman Çiftliği kuran, 540 dönüm tarlaya buğday eken Kepez Belediyesi’nden, ilçesindeki çiftçilere pazar yeri desteği geldi. Kırsal kesimlerdeki tarımsal ve hayvansal üretime desteklemek amacıyla Fantastik Park’ta köy pazarı kuran, organik ürünler pazarının da temelini atan Kepez Belediyesi, tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyecek bir projesini daha gerçekleştiriyor.

“123 projenin köy pazarı da yapılıyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 3. dönemi için vaat ettiği 123 proje arasında yer alan köy pazarı projesinin yapımı başlıyor. Köy pazarı, tarımsal ve hayvansal üretimin hala sürdüğü ilçenin kırsaldaki Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine kazandırılacak.Mimari projesi tamamlanan pazarlarının, yapım ihalesi de gerçekleşti.

İhale sürecinin kesinleşmesi, yüklenici firma ile yer teslimi sözleşmesinin imzalanmasından sonra köy pazarlarının inşası başlayacak. Pazarların yapısal iskeleti, beton zemin çelik konstrüksiyonlu asma- germe şeklinde olacak. İçerisinde idare binası ve tuvaletlerin olacağı pazar yerleri bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve içerisinde satış tezgahları bulunacak.