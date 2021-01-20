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Kepez’den kırsaldaki 6 mahalleye köy pazarı

20.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Kepez Belediyesi, tarımsal ve hayvansal üretimin sürdüğü kırsaldaki 6 mahallesine, ‘köy pazarı’ inşa ediyor.

Kepez Belediyesi, tarımsal ve hayvansal üretimin sürdüğü kırsaldaki 6 mahallesine, ‘köy pazarı’ inşa ediyor. Mahallelerdeki çiftçilerin ürünlerini satabilecekleri köy pazarları, pazar kurulmayan günlerde etkinlik alanı olarak kullanılacak.
Tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla 200 dönüm arazi üzerine Antalya Orman Çiftliği kuran, 540 dönüm tarlaya buğday eken Kepez Belediyesi’nden, ilçesindeki çiftçilere pazar yeri desteği geldi. Kırsal kesimlerdeki tarımsal ve hayvansal üretime desteklemek amacıyla Fantastik Park’ta köy pazarı kuran, organik ürünler pazarının da temelini atan Kepez Belediyesi, tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyecek bir projesini daha gerçekleştiriyor.

“123 projenin köy pazarı da yapılıyor”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 3. dönemi için vaat ettiği 123 proje arasında yer alan köy pazarı projesinin yapımı başlıyor. Köy pazarı, tarımsal ve hayvansal üretimin hala sürdüğü ilçenin kırsaldaki Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine kazandırılacak.Mimari projesi tamamlanan pazarlarının, yapım ihalesi de gerçekleşti.
İhale sürecinin kesinleşmesi, yüklenici firma ile yer teslimi sözleşmesinin imzalanmasından sonra köy pazarlarının inşası başlayacak. Pazarların yapısal iskeleti, beton zemin çelik konstrüksiyonlu asma- germe şeklinde olacak. İçerisinde idare binası ve tuvaletlerin olacağı pazar yerleri bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve içerisinde satış tezgahları bulunacak.

“Antalya ve tarıma iyi gelecek bir proje “
Kırsaldaki mahalle sakinlerine verdikleri bir hizmet sözünü daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü,“Köy pazarı projemizle, kırsaldaki hemşehrilemize, ürettikleri hayvansal ve tarımsal ürünleri kolay bir şekilde pazarlayabilme imkânı sunacağız. Bölgeye ekonomik bir hareketlilik getirecek olan projemizle hem üretime destek vereceğiz hem de Antalyalıları doğal ürünlerle buluşturacağız. Pazar alanlarını, pazar kurulmayan günlerde de etkinlik alanı olarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Böylelikle merkezden uzaktaki 6 mahallemizde yaşayan hemşehrilerimizin, asker eğlencesi, düğün, mevlit gibi etkinlik alanı talebini de karşılamış olacağız. Antalya’ya iyi gelecek olan bu projemiz mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Kırsala sosyal yaşam merkezi ve semt spor sahaları”
Kepez Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen kırsaldaki yerleşim önceki yıllarda aile merkezi, semt spor sahaları, mesire alanı, asfalt, park, yol yapımı gibi hizmetleri gerçekleştirmişti.

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