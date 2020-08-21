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Kepez’den Kızılay’a destek

ANTALYA HABERLERİ  | 21.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Kızılay’ın kan bağışı çağrısına ‘Kan Ver Can Olsun’ kampanyası ile destek veriyor.Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ‘Kan Ver Can Olsun’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Kepez Belediyesi, Kızılay’ın kan bağışı çağrısına ‘Kan Ver Can Olsun’ kampanyası ile destek veriyor.
Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ‘Kan Ver Can Olsun’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Tıp Merkezi’nden 18 Haziran’da start alan kampanya kapsamında Kızılay’ın kan bağışı aracı Kepez’de mahalle mahalle geziyor. Bugüne kadar 19 mahalleye ulaşan gezici kan bağışı aracının son durağı Şelale Mahallesi oldu. Mahallenin İbrahim Gündoğdu Parkı’nda gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda vatandaş kan bağışında bulunarak destek oldu. Temmuz ayında sonlanması planlanan kampanya, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ağustos ayında da sürdürülüyor.
Kızılay’ın gezici kan bağışı aracı; 27 Ağustos Perşembe Fevzi Çakmak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi önü ve 28 Ağustos Cuma Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde kan vermek isteyen bağışçıları bekliyor.

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