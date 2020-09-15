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Kepez’den Korona virüse karşı ‘Açık hava hizmet noktası’

ANTALYA HABERLERİ  | 15.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Hizmet binası bahçesine ‘Açık Hava Hizmet Noktası’ kuruldu.

Kepez Belediyesi Hizmet binası bahçesine ‘Açık Hava Hizmet Noktası’ kuruldu. ‘Açık Hava Hizmet Noktası’nda Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Emlak ve Harita, Zabıta, İmar ve Şehircilik, Evrak Kayıt ve Halkla İlişkiler birimleri bulunuyor.
Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla belediyenin hizmet birimlerini kapalı binadan, açık havaya taşıyarak, ‘Açık Hava Hizmet Noktası’ oluşturdu. Hizmet binasının bahçesine kurulan ‘Açık Hava Hizmet Noktası’nda Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Emlak ve Harita, Zabıta, İmar ve Şehircilik, Evrak Kayıt ve Halkla İlişkiler birimleri hizmetlerini açık havada veriyor.

Kepez’de koronavirüse karşı sıkı önlem
Gezici Veznelerin de konuşlandırıldığı hizmet noktasında, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar gibi ödeme işlemleri de yapılıyor. Görevliler tarafından birimlere ait bankolara yönlendirilen vatandaşların işlemleri de hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi, Açık Hava Hizmet Noktası’nda koronavirüse karşı her türlü önlemi aldı. Giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde sağlanabilmesi için Açık Hava Hizmet Noktası’nın etrafı demir bariyerlerle çevrildi. Hizmet Noktası’na gelen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü, ardından da ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı. Kepez Belediyesi, Açık Hava Hizmet Noktası ile koronavirüse karşı vatandaşların ve belediye personelinin kendilerini karşılıklı güvende hissedebilecekleri ortamı oluşturdu.

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