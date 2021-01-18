Kepez’den kuşlara için özel yuva

Türkiye’nin en kapsamlı hayvan hastanesi inşa etmeye hazırlanan Kepez Belediyesi, kent parklarına da, Türk İslam mimarisinin canlılara yönelik bir merhamet yapıları olan, kuş evlerini yerleştiriyor.

Kepez Belediyesi, dünyayı birlikte paylaştığımız sevimli dostlarımız hayvanlara yönelik merhamet ve sevgisini; onlara yönelik yaptığı hizmetlerle göstermeye devam ediyor. Parklarına bin 500’e yakın kedi evi yerleştiren, sokak hayvanları için mama üreten Kepez Belediyesi, Türk-İslam Medeniyetinin kuş evi geleneğini de ilçesinde yaşatıyor.

“Kent parklarına 60 adet kuş evi “

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kuşların doğal yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara korunaklı barınma alanları oluşturmak amacıyla parklarındaki kuş evi sayısını artırıyor. Bu kapsamda DokumaPark’a 30 adet, Kent Ormanı’na da 30 adet kuş evi yerleştirildi. Kuş evleri, güvenli olmaları için 9 metre yüksekliğindeki demir direklere asıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkileri, Türk İslam mimarisinin canlılara yönelik bir merhamet yapıları olan kuş evlerinin sayısını artıracaklarını ifade ettiler.