Kepez’den okul sorununa imar formülü

Kepez Belediyesi, ilk kademe eğitim için okula ihtiyaç duyulan Karşıyaka Mahallesi’nde, imar revizyonuyla 5 bin 626 metkerake büyüklüğünde bir okul arsası oluşturdu.

Bu yöntemle son 12 yılda ilçeye 130’dan fazla yeni okul binası kazandıran Kepez Belediyesi, gecekonduların yerini modern konutların aldığı Karşıyaka Mahallesi’nin de ilk kademe okul sorununu çözüyor. Artan nüfustan dolayı mahalledeki mevcut okul binası, ihtiyacı karşılayamaz hale gelmişti. Bu nedenle mahallede yeni bir okulun yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Ancak bu ihtiyacı karşılamak için mahalledeki imar planlı okul arazisine, mülkiyet sorunlarından dolayı yatırım yapılamıyordu.

İmar revizyonuyla mahalleye büyük okul alanı

Kepez Belediyesi, arazideki mülkiyet sorunlarını çözebilmek ve daha büyük bir ilkokul alanı oluşturabilmek amacıyla imar planı revizyonu hazırladı. Bu kapsamda bölgedeki pazar, otopark, oyun ve okul alanları yeniden düzenlendi. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar revizyonuyla Karşıyaka Mahallesi’nde mülkiyet sorunu olmayan 5 bin 626 m2 büyüklüğünde bir eğitim alanı oluşturuldu. İmar revizyonuyla mahalleye mülkiyet sorunu olmayan bir semt pazar alanı da kazandırıldı. Revizyonun yapıldığı alanda 6 bin 345 m2 çocuk bahçesi de üretildi.