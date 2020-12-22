Kepez’den online YKS kursu

Kepez Belediyesi, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamamasından dolayı üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için online kurs dönemini başlattı.

Kepez Belediyesi, bugüne kadar yüzlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) hazırlık kursu hizmetini, pandemi sürecinde internet ortamına taşıdı.Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamasını dikkate alan Kepez Belediyesi, pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksaması için üniversite sınavı hazırlık kursu hizmetinde ‘uzaktan online eğitim modeli’ne geçti.

Haftada 45 saat online YKS kursu

Bu kapsamda Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM)’nde, online alt yapılı derslikler oluşturuldu. Bu dersliklerde uzaktan eğitim, online olarak görüşme imkanı sunan Zoom uygulaması üzerinden veriliyor. Kepez Belediyesinin, Teomanpaşa YKS Kurs Merkezi’ne kayıtlı öğrenciler ile üniversite giriş sınavına hazırlan öğrenciler, bu uygulamadan kullanıcı adı ve şifrelerini alarak online eğitimden yararlanabilecekler.

Kepez Belediyesinin, online YKS hazırlık kursunda, haftanın 5 günü saat 10.00 ile 16.00 arasında 45 saat eğitim veriliyor. Branş öğretmenleri ile interaktif bir ortamda, Türkçe, matematik, biyoloji, kimya, fen, tarih ve coğrafya dersleri işleniyor.