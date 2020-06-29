Kepez’den sera atıklarından organik kompost

Kepez Belediyesi’nin ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında sera atıklarından ürettiği kompostun yüksek organik madde içeriğine sahip olduğu Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nce tescillendi.

Sıfır Atık Belgesi alarak, çalışmalarını tescilleyen Kepez Belediyesi, sera atıklarından ürettiği kompostun kalitesini de tescillendirdi. Proje kapsamında; bölgede çıkan sera bitki atıklarından bir miktar alınarak, parçalandı ve belediyenin kompost üretim makinesinde 24 saat süresince enzim takviyesi ile fermante edilerek komposta dönüştürüldü. Elde edilen kompost Antalya Tarım İl Müdürlüğüne analize gönderildi. Kepez Belediyesi’nin sera artıklarından organik madde içeriği yüksek kompost ürettiği Tarım İl Müdürlüğü’nce tescillendi.

