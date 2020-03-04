Kepez’den uluslararası mimarlık ödülü

Kepez Belediyesinin, Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi işbirliğinde ve koordinasyonunda gerçekleştirdiği Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri’ni alan mimar ve eserler belli oldu. Bilge mimar olarak anılan Antalya doğumlu Turgut Cansever anısına düzenlenen mimarlık ödülleri, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 4 yıl boyunca ulusal olan 2019’dan itibaren uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri için bu yıl 14 ülkeden 34 mimarın eseri yarıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Ali Serdar Aykurt, sivil toplum ve kamu kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri katıldı.

14 ülkeden 34 mimar yarıştı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende bir konuşma yapan Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Ali Serdar Aykurt, şunları söyledi: “Kepez Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz Mimar Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri, nitelikli ve kimlikli kentlerin oluşmasına katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Aralarında Danimarka, İngiltere, Bulgaristan, Sri Lanka, Vietnam, Kazakistan ve İngiltere’nin bulunduğu 14 ülkeden 34 mimarın katılmış olması Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri’nin uluslararası önemini göstermektedir. Bu yıl uluslararası 2. kez, toplamda 6 kez düzenlenen bu organizasyonla anısını yaşattığımız Antalyalı Mimar Turgut Cansever, eserlerinde mimari hassasiyetleri dikkate almış, modern mimarlık sorunlarına da tarihi, çevresel ve kültürel değerlere ağırlık vererek yaklaşmıştır. 3 kez Ağa Han Mimarlık Ödülü, Mimarlar Odası Mimar Sinan Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Turgut Cansever, sadece inşa edilen yapıların kalitesi ile değil aynı zamanda tasarımlarının sağlam felsefe alt yapısıyla ülkemiz 20. Yüzyıl mimarlığında iz bırakan en önemli isimlerden biri olmuştur. Bu düşünceleri ile bugün ödül töreni gerçekleştirdiğimiz Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri’nin kimlikli, planlı ve sağlıklı kentsel çevrelerin gelişmesi; tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması yolunda umut verici ve yol gösterici bir etkinlik olmasını diliyorum.”

Turgut Cansever’in gözüyle Kepez

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Hakan Tütüncü de 2014 yılından itibaren düzenlemeye başladıkları mimari yarışma ile şehirleşmeye yeni başlayan, şehircilik konusunda yeni deneyimler ve tecrübeler kazanan Kepez’e, mimari bir bakış açısıyla farklı bir ufuk açmayı arzu ettiklerini söyledi.

Mimarların gözüyle Kepez’i görmek için bir vesile gerektiğine işaret eden Tütüncü, “1920 yılında Antalya’da doğmuş, Antalya’ya önemli katkılar sunmuş ve ölümsüz eserleriyle adeta şehre bir imza bırakmış olan Turgut Cansever bizim için çok önemli bir vesileydi. Cansever’in anma programlarını, bir hemşehrisi olarak kuru kuru düzenlemek yerine, anısına mimarlık ödüllerinin verildiği bir etkinlikle yapalım istedik.” diye konuştu.

Katılan tüm mimari eserler sergide

Tütüncü, konuşmasından sonra Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri’nin jüri üyelerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Ali Serdar Aykurt da Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri’ni düzenlemesinden dolayı Tütüncü’ye teşekkür plaketi sundu.

Tütüncü, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri’ni sahiplerine verdi.

Ödüllerin dağıtılmasının ardından, yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.