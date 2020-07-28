Kepez’den üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

Kepez Belediyesi, üniversite adaylarına 4-14 Ağustos tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ hizmeti verecek.

Gençlerin geleceğine yön vermelerine katkı sunacak olan belediye, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 4-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarını ağırlayacak. Adaylar belirtilen tarihlerde 08.30 ile 17.30 saatleri arasında ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ hizmetinden yararlanabilecekler. Eğitim kadrosu ile hizmet verecek olan Kepez Belediyesi, adayların puan, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre, tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmelerine destek olacak.

