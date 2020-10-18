Kepez’e 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alan

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi’nde uzun yıllar moloz ve çöp alanı olarak kullanılan 37 bin metrekare alanı, yeşillendirme çalışmasıyla portakal bahçesine dönüştürdü. Günlerce süren çalışmanın ardından çöplerden ve molozlardan temizlenen araziye, yetişmiş 300 adet portakal ağacı dikildi. Portakal ağaçları da açılacak olan imar yolları üzerinde ve konut yapılacak arazilerden köklerinden sökülerek, Şafak Mahallesi’ndeki yeni yaşam alanlarına getirildi.

Tütüncü’den portakal ağaçlarına toprak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de çim ekimi hazırlığı çalışmasının devam ettiği portakal bahçesini gezerek, incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır da Tütüncü’yü, portakal bahçesiyle ilgili bilgilendirdi. Tütüncü, kürekle köklerine toprak attığı bahçedeki portakalların bakımını da yaptı.

Sorunsuz ve gelişen Şafak

Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, Şafak Mahallesi’nin, Kepez’deki muhteşem değişim ve gelişiminin yaşandığı yerleşim bölgelerinin başında geldiğini söyledi. Mahallenin imar ve mülkiyete ilişkin sorunlarının tamamıyla ortadan kaldırıldığına işaret eden Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Mahallemizde imar yollarını, cadde ve bulvarları ve yeni ulaşım akslarını açtık. Bunlarla birlikte sosyal alanları da oluşturma konusunda da bir kararlılığı ortaya koyduk. Şafak Mahallemizde, yeni eğitim kurumlarından tutun, sosyal belediyecilik faaliyetleri veren kurum ve kuruluşlarımızın hizmet noktalarının olduğu yerlere kadar birçok alanda önemli çalışmalar yaptık.”