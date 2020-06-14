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Kepez’in Belediye Sağlık Merkezi, Tıp Merkezi oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 14.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin teknik alt yapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiyeli sağlık personeliyle 2017 yılından bu yana özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alındı.Sağlık alanında örnek projelere imza atan Kepez Belediyesi’nin, ilçeye kazandırdığı Belediye Sağlık Merkezi, hizmet alanını genişletiyor.

Kepez Belediyesi’nin teknik alt yapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiyeli sağlık personeliyle 2017 yılından bu yana özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alındı.
Sağlık alanında örnek projelere imza atan Kepez Belediyesi’nin, ilçeye kazandırdığı Belediye Sağlık Merkezi, hizmet alanını genişletiyor. Açıldığı günden bu yana özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın genel sağlık politikası şartlarını taşıdığı için Tıp Merkezi statüsüne alındı. Teknik alt yapısı, uzman hekim kadrosu, kalifiyeli sağlık personeliyle 2017 yılından bu yana Belediye Sağlık Merkezi olarak hizmet veren kuruluş, artık Tıp Merkezi adı altında hastalarını kabul edecek. Tıp Merkezi statüsüne alınan, Belediye Sağlık Merkezi’nde verilen sağlık hizmetleri de çeşitlendirilerek, yeni poliklinikler açılacak. Kepez Belediyesi’nin yan tarafında 4 katlı binada hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi bünyesinde; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser Tarama Merkezi, Evde Sağlık, Diyetisyen, Laboratuvar ve Halk Eczanesi bulunuyor.

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