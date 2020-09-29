Kepez’in Cemil Meriç Kitaplığı’na Süreklilik Ödülü

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışması Ödül Töreni’nde, Kepez Belediyesi, Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek, müze kütüphaneye dönüştürdüğü ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ ile ‘süreklilik ödülü’ aldı. Antalya Dokuma İplik Fabrikası’nı halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, bir zamanlar fabrikaya enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo binasını restore ederek, müze kütüphaneye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ projesiyle bir ödülün daha sahibi oldu. Tarihi ve kültürel mirası koruyan belediyelerin ödüllendirildiği yarışmanın dereceye girenleri İstanbul’da bir otelde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Tarihi ve kültürel mirası koruyan belediyelerin ödüllendirildiği yarışmanın sonuçları internet ortamında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. Bu yıl 39 belediyeden 67 projenin katıldığı yarışmada, 1 jüri özel ödülü, 8 proje, 8 uygulama, 8 süreklilik ve 13 başarı ödülü verildi.

Antalyalılarla el birliğiyle oluşturuyoruz Kültür ve sanat adası haline getirdikleri Dokuma Park’ta yer alan bir projenin daha ödüllendirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Çok önemli bir kültür sanat yuvası haline gelecek özel bir mekanı Antalyalılarla elbirliği içerisinde oluşturuyoruz. Biz projenin tasarımını yaptık, binanın hazırlanmasını üstlendik, ama içerisindeki kitap koleksiyonunu da Antalyalı kitap kurtlarıyla, kitap tutkunlarıyla birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla önemli bir projeyi birlikte, beraberce, şehirle hayata geçiriyoruz. Bu işin önemli bir kısmı… Diğer kısmı da; Eski Dokuma Fabrikası’nın içerisindeki her bir bina yeniden işlevlendirilerek, değerlendiriliyor. Bunlardan bir tanesi de trafo binasıydı. Yıllarca Dokuma Fabrikasına enerji sağlamış trafo binası şimdi yeni dönemde, önümüzdeki süreçte kitap kurtlarını misafir edecek, gelecek kuşaklara bilgi aktarımında bulunacak. Dolayısıyla şehri aydınlatan önemli noktalardan birisi olacak. Okumak ve öğrenmek hepimize çok iyi yakışıyor. İnşallah bu güzel kütüphanede hep birlikte okuyacağız, öğreneceğiz.” dedi.

Ulusal düzeyde düzenlenen bir yarışma

Tarihi Kentler Birliği’nin, şehrin kültürel tarihi miraslarına yeniden anlam kazandırarak, o mirasları halkla buluşturan, şehirle kucaklaştıran belediyelere ödüller verdiğini belirten Tütüncü, “ Müzecilik ödülleri, özel proje ödülleri ve aldığımız gibi süreklilik ödülleri veriyor. Tarihi Kentler Birliği gibi önemli bir kurumdan ulusal düzeyde düzenlenmiş bir proje yarışmasında bu ödülü almak bizi çok mutlu etti. Projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’ni de yakında tamamlayacağız. Kitap kurtlarının, okumayı sevenlerin hizmetine sunacağız. “ diye konuştu.

Ödülü proje ekibim adına alıyorum

Kepez Belediyesi’nin birçok ödüle layık görülmesinin sırrını da açıklayan Başkan Tütüncü, “Birçok projemizin ödüle layık görülüyor olması bizi ve projede çalışan arkadaşlarımızı mutlu ediyor. Aslında ödül, bir anlamda motivasyondur. Bizim gibi belediye başkanlarına ödülü halk verir. Ama projelerin ödüllendirilmesi, projede çalışan arkadaşlarımızı memnun ediyor. Bu kadar çok ödüle layık görülmenin altında hiç şüphesiz ki; takım halinde güzel bir çalışma, motive vaziyette işin üzerine eğilme, Antalya’ya, Kepez’e, hemşehrilerimize yeni eserler kazandırma heyecanı veriyor. Önce heyecan duyacaksınız, onun öncesinde de bir vizyon ortaya koyacaksınız. O vizyonu heyecanla birleştireceksiniz, bütünleştireceksiniz, sonrada çok çalışacaksınız. Ondan sonra da başarı kendiliğinden geliyor. Kepez Belediyesi’nde yıllar içerisinde önemli eserlere imza atan proje ekibimiz bizim iftihar kaynağımız, iftihar vesilemiz. Onlarla iftihar ediyorum. Her ödülde olduğu gibi, bu ödülde de aynı şeyi söylüyorum. Ben bu ödülü proje ekibim adını alıyorum. Hayırlı olsun” dedi.