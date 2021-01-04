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Kepez’in çevreci projesine bir ödül daha

ANTALYA HABERLERİ  | 04.01.2021 14:58 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesi, Akdeniz Üniversitesi 23.

Kepez’in çevreci projesine bir ödül daha

Kepez Belediyesi’nin ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesi, Akdeniz Üniversitesi 23. Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirmesinde ‘2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurum) Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Kepez Belediyesi’nin seralardan çıkan atıkları kompost (organik gübre) olarak çiftçilere ücretsiz geri verdiği ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesi bir ödül daha aldı. Birçok çevreci projeye imza atan Kepez Belediyesi’nin sera atıklarından zengin organik madde içeren kompost ürettiği proje Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce ödüle layık görüldü. Kepez Belediyesi, 2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurum) Çevre Hizmet Ödülü’nü önümüzdeki günlerde belirlenecek törenle alacak.
"Kepez’den çiftçilerin en önemli sorununa çözüm"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesinin ikinci kez ödüle layık görülmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tütüncü, “Çiftçilerimizin en önemli sorunlarından biri olan sera atıklarından kompost (organik gübre) yapmayı başardık. Çiftçilerimizden aldığımız sera atıklarını, yine çiftçilerimize organik gübre olarak geri veriyoruz. Görüntü kirliliğine sebebiyet veren, çevreyi kirleten sera atıkları artık Kepez’in toprağına can oluyor. Bu çalışmamızı çevreci bir belediyecilik anlayışının bir ürünü, hem de sosyal sorumluluk projelerine önem veren belediyecilik misyonunun ihvası adına çok önemli buluyoruz.“ dedi. Kepez Belediyesi’nin ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun” projesi geçtiğimiz aylarda da Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB), ‘Belediyeler için Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda, Sıfır Atık Projesi kapsamında ödüllendirilmişti.

Kepez’in çevreci projesine bir ödül daha

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