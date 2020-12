Kepez’in dört bir yanına ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’

Kepez’den sıfır atık uygulamaları

Kepez Belediyesi, daha önce 9 adet olan Mobil Atık Getirme konteyner sayısını, Yeşilyurt mahalle muhtarlığı karşısı ve Sur Yapı konutları A parselle birlikte 11’e çıkarmış oldu. Türkiye’de 2017 yılının Ekim ayında başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi ve bir yaşam biçimi haline gelmesi için insanlardaki çevreyi koruma bilincinin her an diri tutulması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel, hem kurumsal, hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. Kepez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarına her geçen gün hız kazandırmaktadır.