Kepez’in gecekondu yollarında yeni yol çalışması

Kepez ilçesinde Erenköy, Esentepe, Çamlıbel ve Kanal mahallelerindeki kilit taşlı yollar, yerini sıcak asfaltlı yollara bırakıyor.

2\B ile ilgili mülkiyet sorunundan dolayı gecekondu yapılaşmasının yoğun olduğu dönemde, aynı bölgedeki Kanal, Çamlıbel, Erenköy ve Esentepe mahallelerinin bazı sokaklarında 2009 yılı öncesinde kilit taşlı yollar yapılmıştı.

Mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözülmesinden sonra gecekonduların yerine modern konutların yapılmaya başlandığı dört mahallenin, gecekondu döneminin kilit taşlı yolları yenileniyor.

Kilit taşlı yollara sıcak asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmet ömrünü tamamlayan ve alt yapı kazı çalışmalarından dolayı tahrip olan kilit taşlarını kaldırdığı yolları, sıcak asfaltla kaplıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Kanal Mahallesi’nde kilit taşlı yollarının tamamına sıcak asfalt serildi. Çamlıbel ile Erenköy mahalleleri arasında sınır olan 4875 Sokak’a da, parke taşları kaldırılarak, yerine sıcak asfalt döküldü.

Esentepe ve Erenköy’ün yolları da modernleşiyor

Esentepe Mahallesi’nin, parke taşı serili olan 5422, 5419, 5418, 5413, 5435 ve 4875 sokaklarında başlatılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü, mahallenin kilit taşlı 17 sokağının asfaltlanmasını da 2021 programına aldı. Erenköy Mahallesi’nin parke taşlı yolları da sıcak asfaltla yenileniyor. Mahallede 4875 Sokak’ta tamamlanan asfalt çalışması 4851,4858, 4860, 4864, 4859 ve 4861 sokaklarda devam edecek.