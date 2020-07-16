Kepez’in iki yakası bir araya geliyor

Kepez Belediyesi’nin, Masa Dağı eteklerindeki Çankaya Mahallesi’nde başlattığı yol çalışmaları devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü zorlu coğrafi şartlarla mücadele edilerek yürütülen Çankaya’daki yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çankaya’daki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “Kepez’in iki yakasını bir araya getiriyoruz. Burası Masa dağının etekleri, Çankaya Mahallesi. Buraya alternatif kocaman, güzel bir yol açıyoruz. Her gün çok değişik şekillerde şehir içinde, şehir merkezinde gelip geçtiğimiz ana yollar var ya, o yolların her birinin kendine özgü özel, özgün, dönemine ait hikayeleri bulunmakta. Her büyük proje ciddi bir emeği bünyesinde barındırıyor. İşte o yollar gibi yine şehir içi trafiğini rahatlatacak, ama bununla birlikte bölgeye de değer kazandıracak kocaman bir projeyi gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Antalya’ya değer kazandırdık

Kepez’de 12 yılda 1000 kilometrenin üzerinde yol açtıklarına değinen Başkan Tütüncü, “Açtığımız her yol bölgemizin değerine değer kattı. Antalyamızı güzelleştirdi. Dolayısıyla nerede Kepez’in iki yakasını bir araya getirdiysek, aslında orada Antalya’ya değer kazandırdık. Bugün bu projenin ne kadar büyük emeklerin üzerinde yükseldiğini görmek bizi çok heyecanlandırdı. Arkadaşlarımız iğne ile kuyu kazar gibi çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Onların emekleri her türlü takdirin üzerindedir” dedi.