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Kepez’in iki yakası bir araya geliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 16.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin, Masa Dağı eteklerindeki Çankaya Mahallesi’nde başlattığı yol çalışmaları devam ediyor.

Kepez Belediyesi’nin, Masa Dağı eteklerindeki Çankaya Mahallesi’nde başlattığı yol çalışmaları devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü zorlu coğrafi şartlarla mücadele edilerek yürütülen Çankaya’daki yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çankaya’daki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “Kepez’in iki yakasını bir araya getiriyoruz. Burası Masa dağının etekleri, Çankaya Mahallesi. Buraya alternatif kocaman, güzel bir yol açıyoruz. Her gün çok değişik şekillerde şehir içinde, şehir merkezinde gelip geçtiğimiz ana yollar var ya, o yolların her birinin kendine özgü özel, özgün, dönemine ait hikayeleri bulunmakta. Her büyük proje ciddi bir emeği bünyesinde barındırıyor. İşte o yollar gibi yine şehir içi trafiğini rahatlatacak, ama bununla birlikte bölgeye de değer kazandıracak kocaman bir projeyi gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Antalya’ya değer kazandırdık
Kepez’de 12 yılda 1000 kilometrenin üzerinde yol açtıklarına değinen Başkan Tütüncü, “Açtığımız her yol bölgemizin değerine değer kattı. Antalyamızı güzelleştirdi. Dolayısıyla nerede Kepez’in iki yakasını bir araya getirdiysek, aslında orada Antalya’ya değer kazandırdık. Bugün bu projenin ne kadar büyük emeklerin üzerinde yükseldiğini görmek bizi çok heyecanlandırdı. Arkadaşlarımız iğne ile kuyu kazar gibi çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Onların emekleri her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

Kepez hizmetlerini kendi imkanlarıyla yapıyor
Bu projeyi Kepez Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla, kendi ekipleri ve kendi ekipmanlarıyla yaptığını belirten Başkan Tütüncü, “Aslında burada bir ihale yoluyla hizmet alımı yapılabilirdi. Burada farklı bir hizmet alımı yapılabilirdi. Ama bunların hiçbirisini yapmadan, belediyemiz kendi garajındaki kendi ekipleri ile ekipmanlarıyla bu yolu yapıyor. “ diye konuştu.

Kepez’i nereden nereye getirdik
“Yıllar içerisinde Kepez’i nereden nerelere getirdik” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Biz çalıştıkça şehrimiz değer kazanıyor. Hemşehrilerimizin bize güvenleri, bize inançları en büyük motivasyonumuz. Onlar bize güvendikçe biz, bölgede kocaman projeleri hemşerilerimiz için hayata geçirmeye devam edeceğiz, enerjimizle, heyecanımızla, gayretimizle… Geceyi gündüze katarak, çaba sarf edeceğiz, gayret göstereceğiz ve yeni hedeflerimize de güçlü kuvvetli bir biçimde ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çankaya Mahallesi’nde yürütülen yol çalışmalarını sosyal medya hesaplarından da hemşehrilerine duyurdu. Arazi gezisinde Başkan Tütüncü’ye, Fen İşleri Müdürü Ali Arslan eşlik etti.

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