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Kepez’in kadınlarından gönüllü maske üretimi

ANTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ile Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi el ele vererek, Korona virüs salgınına karşı ağız maskesi üretimine başladı.

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ile Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi el ele vererek, Korona virüs salgınına karşı ağız maskesi üretimine başladı. Üretilen maskeler sterilizasyon makinesinde sterilize edildikten sonra kullanıma hazır hale getirilecek.
Dünyayı etkisi altına alan Korana virüs salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından önleyici tedbirler kapsamında çalışma içine giren Kepez Belediyesi, maske üretiminde bir çalışmaya imza attı. Bugüne kadar verdiği meslek eğitimleriyle binlerce kişiye iş ve aş kapılarını aralayan Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ile Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi, Korona virüs nedeniyle aşırı talep gören maske ihtiyacını karşılanması için kolları sıvadı. Kepez’in kadınları el ele vererek, Kepez Belediyesi’nin ve talep eden sağlık kuruluşlarının maske ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü olarak ağız maskesi üretmeye başladı.

Maskeler sterilize edildikten sonra paketlenecek
Anti bakteriyel kumaşlardan üretilen maskeler sterilizasyon makinesinde sterilize edildikten sonra kullanıma hazır hale getirilerek, paketlenecek. Öncelikle belediye personeli, ilçe sakinleri için üretilecek maskeler, ihtiyaç duyulması halinde sağlık kuruluşları için de üretilecek. Sakarya Bulvarı üzerindeki AKMEK merkezinde hummalı çalışmaya giren 22 kadın kursiyer ile kurs öğretmenleri, anti bakteriyel kumaştan günde 600 ile bin adet arasında üretim yapmayı hedefliyorlar. AKMEK’i ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönüllü maske üretimi yapan öğrenci ve öğretmelere teşekkür etti. Bu zorlu dönemde Kepezlilerin ihtiyaçlarını gidermek adına her türlü tedbiri aldıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Salgın küresel, mücadele ulusal. Bütün imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Meslek Edindirme kurslarımız ile Kepez Kadın Koordinasyon Merkezimiz el ele verdi, hijyenin maske üretimine başladı. Kepezli kadınların ürettiği maskeler hemşehrilerimize ücretsiz dağıtılacak” dedi.

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