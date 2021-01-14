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Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor

14.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Kepez’de Duraliler, Ünsal, Santral ve Fatih ile Avni Tolunay mahallelerinin, Hazine ile olan mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuluyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duraliler, Avni Tolunay, Ünsal, Santral ve Fatih mahallelerinde yaşanan mülkiyet sorunlarının çözümü için başlattıkları çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Kepez’de köklü bir mülkiyet sorunu daha tarih oluyor.” dedi.Daha önce 2 B olarak bilinen Orman vasfını kaybetmiş Hazine ile Vakıf arazilerinde 40 yıla yakın yaşanan mülkiyet sorunlarını çözerek, 50 binden fazla vatandaşın tapu özlemini gideren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin son köklü mülkiyet sorunlarına da çözüm buluyor.

Kepez’de Duraliler, Ünsal, Santral ve Fatih ile Avni Tolunay mahallelerinin, Hazine ile olan mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuluyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duraliler, Avni Tolunay, Ünsal, Santral ve Fatih mahallelerinde yaşanan mülkiyet sorunlarının çözümü için başlattıkları çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Kepez’de köklü bir mülkiyet sorunu daha tarih oluyor.” dedi.
Daha önce 2 B olarak bilinen Orman vasfını kaybetmiş Hazine ile Vakıf arazilerinde 40 yıla yakın yaşanan mülkiyet sorunlarını çözerek, 50 binden fazla vatandaşın tapu özlemini gideren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin son köklü mülkiyet sorunlarına da çözüm buluyor. Duraliler, Ünsal, Santral ve Fatih mahallerinin bir kısmında orman sınırı içerisinde kalan taşınmazlarda mülkiyet sorunu yaşanıyor.
Sorunu yaşayan vatandaşlar, tapulu taşınmazlarının 2 B kapsamında tapu kayıt malikleri olarak kendilerine bedelsiz olarak iade edilmesini, tapulu olmayan alanların ise kullanıcı tespitleri yapılarak bedeli karşılığında kendilerine satılmasını talep ediyor.
“Avni Tolunay Mahallesi’nde çözüm süreci başladı”
Avni Tolunay Mahallesi’nde ise vatandaşların uzun yıllardır kullandıkları Hazine parsellerindeki, Milli Emlak ile Tapu ve Kadastro arasında geçmiş yıllarda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklı mülkiyet sorunu çözüm bekliyor. Mahalle sakinleri, uzun yıllar kullandıkları ve üzerinde evleri, seraları bulunan Hazine parsellerinin, 2B kapsamına alınması, kullanıcı olarak adlarına tespitlerinin yapılmasını ve kendilerine satılmasını istiyor.

“Çözüm sürecinde sona gelindi “
Başkan Hakan Tütüncü de, 4 mahallenin Hazine ile olan mülkiyet sorunlarının çözümü için geçtiğimiz yıllarda çalışma başlatmıştı. Çözüm çalışmasına Ak Parti Antalya Milletvekilleri, Ak Parti il ve ilçe başkanları da ciddi bir destek veriyor. Bu kapsamda sorunların muhataplarıyla birçok değerlendirme toplantısı yapıldı, Ankara’da ilgili Bakanlıklarla görüşüldü.
Mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerle gelinen son durumla ilgili mahalle muhtarlarını bilgilendirmek amacıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü binasında bir toplantı düzenlendi.

“Muhtarlar bilgilendirildi “
Çözüm sürecinin konuşulduğu toplantıya Ak Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın yanı sıra Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Antalya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Funda Aydın Seymen, Kadastro İl Müdürü Mahmut Gültekin, ilgili bürokratlar, Duraliler, Avni Tolunay, Ünsal, Santral ve Fatih mahalle muhtarları katıldı.

“Tütüncü müjdeyi verdi “
Başkan Hakan Tütüncü, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Duraliler, Avni Tolunay, Ünsal, Santral ve Fatih mahallelerimizin; Orman sınırı, 2/B, kadastro ve Hazine mülkiyetinden kaynaklı sorunlarının çözümüne ilişkin milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanımızla takip ettiğimiz çalışmalarda sona geldik. Kepez’de köklü bir mülkiyet sorunu daha tarih oluyor. Muhtarlarımızı süreçle ilgili bilgilendirdik. Hemşehrilerimizin yıllardır özlemle bekledikleri bu çözümü sunmak hem sosyal devlet olmanın gereği hem de vatandaş ile devlet arasındaki nizayı (anlaşmazlık) ortadan kaldırma adına çok değerlidir” diye konuştu.

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