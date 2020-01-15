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  4. Kepez’in midi kızlarından galibiyet

Kepez’in midi kızlarından galibiyet

ANTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Midi Kızlar C grubu Voleybol kategorisinde, Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile karşılaşan Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibini 3-0 yendi.Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile karşılaştı.

Kepez’in midi kızlarından galibiyet

Midi Kızlar C grubu Voleybol kategorisinde, Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile karşılaşan Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibini 3-0 yendi.

Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile karşılaştı. Çok Amaçlı Spor Salonundaki karşılaşmada Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibine göz açtırmadı. Midi Kızlar C grubu Voleybol karşılaşmasında Kepez’in midi kızları müsabakanın 1.setini 25 -22, ikinci ve üçüncü setini ise 25-17 bitirdi. Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibi Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile olan karşılaşmayı 3-0’lık üstünlükle kazandı.

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