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Kepez’in ‘Mobil Kütüphanesi’ şehri gezecek

08.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Belediyesi ilçeye kazandırdığı onlarca kütüphaneden sonra, ‘Mobil kütüphane’ hizmetini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kepez’in ‘Mobil Kütüphanesi’ şehri gezecek

Daha önce şehir içi ulaşımında uzun yıllar hizmet veren otobüsün içi modern bir tasarımla donatılarak, kütüphaneye çevrildi.

Türkiye’nin en büyük kütüphanesinin temellerini atan Kepez Belediyesi, ilçeye kazandırdığı onlarca kütüphaneye farklı konsepte bir yenisini daha ekliyor. Antalya’nın şehir içi ulaşımında kullanılan otobüsü mobil kütüphaneye dönüştüren Kepez Belediyesi, şehrin farklı noktalarına ulaşacak bu hizmeti hayata geçirmek için gün sayıyor. Bir kütüphaneyi daha şehre kazandırmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Hakan Tütüncü, “Şimdi raflar kitaplarla dolacak ve yükümüz kitap, bilgi ve kitapların sevgi dolu dünyasına doğru kitap severleri ve çocukları taşımak için Kepez’in en ücra mahallelerine Antalya’nın ilçelerine doğru yol alan güzel bir çalışmayı, güzel bir hizmeti başlatacağız” sözleriyle heyecanlarının yüksek olduğunu ifade etti.

ARTIK YOLCU DEĞİL, BİLGİ TAŞIYACAK

Antalya şehir içi ulaşımında uzun yıllar hizmet vererek vatandaşı şehrin farklı noktalarına taşıyan otobüs, hayata geçirilen projeyle artık bilgi taşıyacak. Başkan Tütüncü, daha önce Dokumapark yerleşkesi içerisinde faaliyete geçirilen ve binlerce çocuğu kitapla buluşturan Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi kadar kıymetli olduğunu belirttiği proje için heyecanlı olduklarını ifade etti.

OTOBÜS MODERN TASARIMIYLA HİZMET VERECEK

Şehrin farklı duraklarında hizmet verecek olan mobil kütüphane için otobüsün iç dizaynı tamamen yenileniyor. Tavana kadar kitap ve bilgiyle dolu olacak otobüsün projesi alanında uzman iç mimarlar tarafından tasarlanarak yapım aşamasına geçti. Koltukları çıkartılarak modern bir şekilde yenilenen otobüs yeniçağa ayak uyduran dizaynı ile hizmet verecek.

5 BİN KİTAPLA ŞEHRİ GEZECEK

Gezen kütüphane için gün saydıklarını ifade eden Tütüncü, mobil kütüphane ile ilgili şunları söyledi: “ Bu güzel otobüsü satın aldık ve toplu ulaşımda kullanılan bu otobüsü tamamıyla yenilemek suretiyle restore ederek adeta orta ölçekte bir halk kütüphanesi kapasitesine kavuşturduk. İstiyoruz ki; bu çalışmalarla şehrin en uzak noktalarındaki çocuklar bile mükellef bir kütüphaneye ulaşabilsin. Bu kütüphane yaklaşık 5 bin kitabının olduğu bir kütüphane olacak. Bugün Anadolu’da 5 bin civarında kitabı olan pek çok halk kütüphanesi var. Biz bunu bir hoşluk olsun, bir güzellik olsun diye değil, kelimenin tam anlamıyla orta ölçekli bir halk kütüphanesi olarak planlıyoruz. Şehrimizi gezecek, duraklarda duracak ve o duraklarda halkımıza kitaplar sunacak. Halkımız o kitapları okuyacak. O kitaplarla aydınlanacak. Kitapların sevgi dolu dünyasına doğru bir yolculuk başlıyor şimdi Kepez’den. İşte bunu biz yapacağız. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki bu günlerde de bunu açacağız.”

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