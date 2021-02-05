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Kepez’in Mobil Timi, 84 bin 195 dezenfekte işlemi yaptı

05.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Kepez Belediyesi, koronavirüs (covid-19)tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmaları ile Mart ayından itibaren ilçede kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere 84 bin 195 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.Kepez Belediyesi’nin koronavirüse karşı başlattığı dezenfekte çalışmaları etkili bir şekilde devam ediyor.

Kepez Belediyesi, koronavirüs (covid-19)tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmaları ile Mart ayından itibaren ilçede kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere 84 bin 195 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi’nin koronavirüse karşı başlattığı dezenfekte çalışmaları etkili bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs (covid-19)tedbirleri kapsamında ilk etapta 16 kişilik ‘Kepez Mobil Dezenfekte Timi’ kuran Kepez Belediyesi, 12 Mart 2020’de başlattığı dezenfekte çalışmalarını ilçenin dört bir yanında hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kepez Mobil Dezenfekte Timi, bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, berber, kuaför, güzellik salonları, ticari taksi, taksi durakları, sürücü kursları, camiler, kıraathaneler gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle dezenfekte etti. Kepez Belediyesi’nin ilçenin dört bir tarafında koronavirüse karşı başlattığı dezenfekte çalışmaları kapsamında 11 aylık süreçte 14 bin 690 kez kamu kurumları, 32 bin 794 kez işyerleri, 32 bin 673 araç ve diğer alanlar olmak üzere toplamda 84 bin 195 dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle ilçenin her bir köşesini, her noktasını büyük bir özveri ve titiz bir çalışmayla dezenfekte eden Kepez Mobil Dezenfekte Timi, bu çalışmasını önümüzdeki günlerde de etkin bir biçimde sürdürmeye devam edecek.

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