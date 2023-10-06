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Kepez’in ‘Otel 74’ projesine ödül

06.10.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Kepez Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Dokumapark’taki ‘Otel 74’ ile proje ödülü kazandı.

Kepez’in ‘Otel 74’ projesine ödül

Dokumapark’a 12’nci ödülü kazandıran otel, şehrin tam ortasında merkezi bir konumda bulunuyor.

Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’ta, eski fabrikanın izlerini taşıyan misafirhaneyi nostaljik bir mimari tasarımla kente kazandıracağı ‘Otel 74’ projesi ödüllendirildi. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2023 yılı ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda, Kepez Belediyesi ‘Otel 74’ ile proje ödülü aldı. Dokumapark’a 12’nci ödülü kazandıran otel, şehrin tam ortasında merkezi bir konumda bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli sanayi tesislerinden Eski Antalya Pamuklu Dokuma İplik Fabrikası misafirhanesi, 1971 yılında fabrikanın genel merkezinden gelenleri, devlet büyüklerini ve kurum misafirlerini ağırlamak için kapılarını açmıştı. Yapıda 16 butik oda , 1 şansölye odası , yemek salonları ve toplanma alanları ile bahçe yer alıyor. Her odada kendi imkanlarını giderecek donanıma sahip olan bina butik bir otel şeklinde tasarlanmış. Dönem mobilyalarının korunduğu binada restore çalışmaları kapısını ziyaretçilerine açtığı ilk günkü haline sadık kalınarak yapılıyor ve aynı 1971 yılında nasılsa şimdide öyle görünmesi için çalışılıyor. İçine girildiğinde sizi zamanda geriye götürecek olan binanın teşhiri ve tanzimi de bir müze titizliğinde gerçekleştiriliyor.

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