Kepez’in pazarlarına Korona virüs düzenlemesi

Kepez Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında; pazar alanlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla ilçedeki kapalı semt pazarları haftanın 2 günü hizmet verecek. Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle de Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları da hafta içine alındı.

Korona virüs salgınına karşı ilçedeki çalışmalarını titizlikle yürüten Kepez Belediyesi, bir yandan da önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Vatandaşların sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığı pazar alanlarında son günlerde görülen müşteri yoğunluğu üzerine Kepez Belediyesi, salgın riskine karşı semt pazarlarına yönelik dizi önlemler aldı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazar alanlarına yeni düzenlemeler getirildi. Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları hafta içine alındı. Hem pazarcı esnafının, hem de vatandaşların mağdur olmaması için alınan karar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı dönemi boyunca; Zafer Cumartesi pazarı Cuma ve Salı günleri, Yeni Mahalle Pazar pazarı Pazartesi ve Cuma günleri hizmet verecek.