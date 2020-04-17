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Kepez’in pazarlarına Korona virüs düzenlemesi

ANTALYA HABERLERİ  | 17.04.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında; pazar alanlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla ilçedeki kapalı semt pazarları haftanın 2 günü hizmet verecek.

Kepez Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında; pazar alanlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla ilçedeki kapalı semt pazarları haftanın 2 günü hizmet verecek. Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle de Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları da hafta içine alındı.
Korona virüs salgınına karşı ilçedeki çalışmalarını titizlikle yürüten Kepez Belediyesi, bir yandan da önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Vatandaşların sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığı pazar alanlarında son günlerde görülen müşteri yoğunluğu üzerine Kepez Belediyesi, salgın riskine karşı semt pazarlarına yönelik dizi önlemler aldı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazar alanlarına yeni düzenlemeler getirildi. Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları hafta içine alındı. Hem pazarcı esnafının, hem de vatandaşların mağdur olmaması için alınan karar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı dönemi boyunca; Zafer Cumartesi pazarı Cuma ve Salı günleri, Yeni Mahalle Pazar pazarı Pazartesi ve Cuma günleri hizmet verecek.

Kapalı semt pazarları haftanın 2 günü açık olacak
Kepez Belediyesi tarafından virüs salgınına karşı alınan bir başka önleyici tedbirde kapalı semt pazarlarına geldi. İlçede bulunan kapalı semt pazarları artık haftanın 2 günü hizmet verecek. Semt pazarlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla alınan bu karar doğrultusunda da; Yenidoğan Kapalı Pazarı Pazartesi ve Çarşamba, Kanal Kapalı Semt Pazarı Salı ve Perşembe, Şafak Kapalı Pazarı; Salı ve Perşembe, Zafer Kapalı Pazarı Cuma ve Salı, Habibler Kapalı Pazarı Pazartesi ve Cuma, Çamlıbel Kapalı Pazarı Pazartesi ve Perşembe, Yeni Mahalle Kapalı Pazarı Pazartesi ve Cuma günleri ilçe sakinlerinin hizmetinde olacak… Pazar alanlarıyla ilgili yapılan düzenlemeleri sosyal medya hesaplarından duyuran Kepez Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında pazar alanlarındaki hijyen denetimlerini de aralıksız sürdürmeye devam edecek.

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