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Kepez’in sünnet kayıtları başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.06.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği sünnet etkinliğinin başvuruları 5 Temmuz’da sona erecek.Kepez Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği sünnet etkinliğinin kayıt süreci başladı.

Kepez’in sünnet kayıtları başladı

Kepez Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği sünnet etkinliğinin başvuruları 5 Temmuz’da sona erecek.
Kepez Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği sünnet etkinliğinin kayıt süreci başladı. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Kepez Belediyesi’nin yanında bulunan Belediye Tıp Merkezi’ne bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kepez’de oturan 6 yaş ve üstü çocukların kabul edileceği sünnet etkinliğinin kayıtları 5 Temmuz’ da sona eriyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından çocukların sünnet operasyonu gerçekleştirilecek. Sünnet kayıtları hakkında Belediye Tıp Merkezi’nden bilgi alınabilecek.

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