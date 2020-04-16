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Kepezliler güne ‘Ev Spor’ ile zinde başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 16.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle ‘Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaşların ‘Ev Spor’ etkinliği ile güne zinde başlamasını sağlıyor.

Kepez Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle ‘Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaşların ‘Ev Spor’ etkinliği ile güne zinde başlamasını sağlıyor. Uzman eğitmen eşliğindeki egzersiz videoları belediyenin sosyal medya hesaplarından her gün yayınlanıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, bir yandan da evde kalan vatandaşların sağlıklarını korumaya yönelik çalışmalar sürdürüyor. Kepez Belediyesi, ‘Evde Kal’ çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşların evde spor yaparak zinde kalmaları ve kendilerini daha mutlu hissetmeleri için ‘Ev Spor’ etkinliği düzenledi. Spor yapma imkanının evlere taşındığı bu etkinlikle, vatandaşlar hiçbir spor aletine ihtiyaç duymadan spor yapabiliyor. Spor Eğitmeni Asena Nizam’ın her sabah egzersiz hareketleriyle evlere konuk olduğu ‘Ev Spor’ etkinliği her yaşa hitap ediyor. Her gün ısınma hareketleriyle başlayan ev spor etkinliğinde kol, omuz, karın, bacak, kalça, sırt egzersizleriyle evde kalan vatandaşların güne daha zinde başlaması sağlanıyor. ‘Ev Spor’ egzersiz videoları Kepez Belediyesi ve Belediye Spor Kulübü’nün sosyal medya hesapları ile her gün düzenli olarak paylaşılıyor.

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