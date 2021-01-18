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Kepsutlu sağlıkçılar kar altında zorlukla görev yapıyor

18.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Kepsut İlçe Devlet Hastanesinde görevli filyasyon ekibi kar yağışı dolayısı ile yolu kapanan kırsal mahallelerde zor şartlar altında görev yapıyorlar.

Kepsut İlçe Devlet Hastanesinde görevli filyasyon ekibi kar yağışı dolayısı ile yolu kapanan kırsal mahallelerde zor şartlar altında görev yapıyorlar. Kar yağışı dolayısı ile tipi altında araçlarının kırsal mahalleye yaklaşık 3 km kala yolda kalması nedeni ile yürüyerek görevlerini yaptılar.
Covid-19 pandemisi dolayısı ile vaka sayılarının yüksek olmasından dolayı karantina altında olan Sayacık kırsal mahallesinde hastalara ulaşmak ve tedavileri için gerekli ilaçları götürmek için büyük bir fedakarlık gösterdiler. Kepsut da covid-19 ile ciddi bir mücadele içinde olan Filyasyon ekipleri. Sayacık Kırsal Mahallesinde vaka sayısının artması ile birlikte filyasyon çalışmasına gittiler. Kar yağışı ve tipi altında görevlerini yerine getiren filyasyon ekibinin örnek fedakarlıkları vatandaşlarca takdir edildi. Bu fedakarlıklar sağlık çalışanları sayesinde Kepsut ilçesinde covid-19 pandemisi kontrol altında ve vaka ve temaslı sayısı her geçen gün azalmaya devam ediyor.

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