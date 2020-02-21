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Kepsut’ta çatı yangını korkuttu

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.02.2020 20:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde çatıda bulunan kaplama malzemesinin tutuşmasından dolayı bir evde yangın çıktı.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde çatıda bulunan kaplama malzemesinin tutuşmasından dolayı bir evde yangın çıktı. Yangında evde yalnız yaşayan kadın duman etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kepsut’ta İhsaniye mahallesinde yalnız yaşayan Nurten Ç.’nın evinde soba borusunun çatıda bulunan kaplama malzemesini tutuşturması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, evde yalnız yaşayan Nurten Ç.’yi kontrol amaçlı 112 ekiplerine teslim etti. Hastanede yapılan muayenede Nurten Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Konu ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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