YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kepsut’ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Kepsut’ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde kaçak içki ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Kepsut’ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde kaçak içki ticareti yapan 2 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri işyerinde yaptıkları aramalarda 13 litre kaçak içki ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kepsut İlçesinde kaçak ve bandrolsüz içki ticareti yaptığı tespit edilen V.Z. ve K.S. isimli şahıslara ait işyerlerinde yapılan aramada; 13 litre kaçak ve bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Alver Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti Bigadiç’ten
Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti Bigadiç’ten
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Asırlık baba ocaklarını restore ettirip, yaz tatillerini geçiriyorlar
Asırlık baba ocaklarını restore ettirip, yaz tatillerini geçiriyorlar
Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar
Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.