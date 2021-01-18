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Kepsut’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltı

18.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Kepsut’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve sayışı yapan 2 şüpheli şahıs yakalandı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.E.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve sayışı yapan 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.E. ve M.T. isimli şüphelilerin aracında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 40 gram metamfetamin, 30 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 30 adet uyuşturucu sarma kağıdı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet kesici delici alet, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 8 adet kartuş ele geçirilmdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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