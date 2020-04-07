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Kepsut’ta virüs için maske üretimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kepsut’ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK)’de dikiş-nakış kursu gören kadınlar koronavirüs salgını nedeniyle Kepsut Belediyesi adına maske üretiyor.Dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden koronavirüs salgınından korunmak için Kepsutlu gönüllü kadınlar BALMEK kursunda maske üretimine ağırlık verdi.

Kepsut’ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK)’de dikiş-nakış kursu gören kadınlar koronavirüs salgını nedeniyle Kepsut Belediyesi adına maske üretiyor.
Dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden koronavirüs salgınından korunmak için Kepsutlu gönüllü kadınlar BALMEK kursunda maske üretimine ağırlık verdi. Kepsut Belediyesi tarafından karşılanan malzemeler ile belediye adına maske üretimi yapan kadınlar günde bin adet maske ihtiyacını karşılıyor. Kursta maske üretimi yapan Medine Çoban Kepsut’a bağlı Mahmudiye Mahallesine gelerek BALMEK kursunda maske ürettiklerini ifade ederek, “Burada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte günde ortalama bin adet maske üretiyoruz. İnşallah bu günler de geçecek ve ülkemiz sağlıklı günlere kavuşacak” dedi.

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