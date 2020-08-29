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Kerbela şehitleri Kars'ta anıldı

KARS HABERLERİ  | 29.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kerbela şehitleri Kars'ta anıldı

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1381. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hazreti Ali Çarşı Camisi ve Işıklı Cami bahçesinde gerçekleştirilen anma programına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eski yıllara oranla az sayıda kişi katıldı.

Vatandaşlar, cami avluları önünde mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Anma programında katılımcıların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Işıklı Cami İmamı Seyit Ahmet Erdem, gazetecilere, salgın nedeniyle bu yıl muharrem ayını sönük geçirdiklerini söyledi.

Kerbela şehitlerini her yıl kentte andıklarını anımsatan Erdem, "Kars'ta yürüyüş yapamadık, şehitliğe gidemedik, ondan dolayı içimizde büyük bir burukluk var. Buradaki cami bahçelerinde sosyal mesafeyi muhafaza edip maske kuralına uyarak, önceki yıllara göre az kişinin katılımıyla Kerbela şehitleri andık." diye konuştu.

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