Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Fenerbahçe'nin B planı hazır

Fenerbahçe'de transfer gündemi Kerem Aktürkoğlu üzerinden hareketlendi. Milli futbolcuya Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin yaklaşık 35 milyon euroluk bir teklif yapabileceği iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin bu olası satışın ardından dünya futbolunun önemli yıldızlarından biri için harekete geçeceği öne sürüldü.

AL AHLI'DEN DEV TEKLİF İDDİASI

Sarı-lacivertli kulübün gündemini değerlendiren gazeteci Levent Ümit Erol, Al Ahli'nin Kerem Aktürkoğlu için ciddi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceğini söyledi. İddiaya göre transfer konusunda son sözü hem Fenerbahçe yönetimi hem de milli futbolcu verecek.

LOOKMAN HAMLESİ GÜNDEMDE

Levent Ümit Erol'un dikkat çeken açıklamalarına göre, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay vermesi halinde, daha önce gerçekleşmeyen Ademola Lookman transferi yeniden gündeme gelebilir. Nijeryalı yıldızın sarı-lacivertlilere önerilebileceği öne sürüldü.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Şimdilik resmi bir girişim bulunmasa da, Kerem Aktürkoğlu'na gelebilecek olası teklif ve ardından yaşanabilecek gelişmeler Fenerbahçe'nin transfer planlamasında belirleyici olacak. Sarı-lacivertli yönetimin, teklifin resmiyet kazanması halinde yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.