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Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Fenerbahçe'nin B planı hazır

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin milli futbolcu için yüksek bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülürken, olası ayrılık halinde Ademola Lookman'ın gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Fenerbahçe'nin B planı hazır
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de transfer gündemi Kerem Aktürkoğlu üzerinden hareketlendi. Milli futbolcuya Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin yaklaşık 35 milyon euroluk bir teklif yapabileceği iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin bu olası satışın ardından dünya futbolunun önemli yıldızlarından biri için harekete geçeceği öne sürüldü.

AL AHLI'DEN DEV TEKLİF İDDİASI

Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Fenerbahçe nin B planı hazır 1

Sarı-lacivertli kulübün gündemini değerlendiren gazeteci Levent Ümit Erol, Al Ahli'nin Kerem Aktürkoğlu için ciddi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceğini söyledi. İddiaya göre transfer konusunda son sözü hem Fenerbahçe yönetimi hem de milli futbolcu verecek.

LOOKMAN HAMLESİ GÜNDEMDE

Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Fenerbahçe nin B planı hazır 2

Levent Ümit Erol'un dikkat çeken açıklamalarına göre, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay vermesi halinde, daha önce gerçekleşmeyen Ademola Lookman transferi yeniden gündeme gelebilir. Nijeryalı yıldızın sarı-lacivertlilere önerilebileceği öne sürüldü.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Fenerbahçe nin B planı hazır 3

Şimdilik resmi bir girişim bulunmasa da, Kerem Aktürkoğlu'na gelebilecek olası teklif ve ardından yaşanabilecek gelişmeler Fenerbahçe'nin transfer planlamasında belirleyici olacak. Sarı-lacivertli yönetimin, teklifin resmiyet kazanması halinde yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Kerem Aktürkoğlu al ahli fenerbahçe Ademola Lookman
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