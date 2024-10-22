Kerem Bürsin sevgilisi olduğunu itiraf etmişti! Bakın yeni aşkı kimmiş

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ve son dönemde de rol aldığı dizilerle gündeme gelen Kerem Bürsin'in aşk hayatı merak ediliyor.

Devrim Özkan ile başrolünde olduğu Mavi Mağara filmiyle gündeme gelen Kerem Bürsin sevgilisi olduğunu itiraf etmiş ama kim olduğunu saklamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş bu sırrı ortaya çıkardı. “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapan Kerem Bürsin'in gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı.

Bürsin, Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la aşk yaşıyor. Kerem Bürsin'in yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan takipleşmeye başladığı söylenen Melisa Tapan'la 2 aydır birlikte olduğu iddiası bulunuyor.

Konuyla ilgili Kerem Bürsin'den ve Melisa Tapan'dan bir açıklama gelmedi.