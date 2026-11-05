Ünlü karikatürist Kemal Aratan hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

Karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan, 61 yaşında hayatını kaybetti. Aratan’ın ölüm haberinin ardından sanat ve mizah dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

Uzun yıllar karikatür ve çizgi roman alanında eserler veren Kemal Aratan'ın ölüm haberi, meslektaşları ve okurları arasında üzüntüyle karşılandı.

Kemal Aratan’ın acı kaybını eşi Satya Antar duyurdu.

KEMAL ARATAN KİMDİR?

9 Nisan 1965'te Kırklareli'nde dünyaya gelen Kemal Aratan, Türk karikatürist ve çizgi roman sanatçısıdır. Sanat hayatına 1984 yılında Gırgır dergisinde başlayan Aratan, 1986 yılında Limon dergisinin kuruluşunda yer aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Aratan; Gırgır, Limon, Avni, Dıgıl, Pişmiş Kelle ve Leman gibi mizah dergilerinde çalıştı. Galip Tekin ile birlikte hazırladığı Vah Vahap Vah karakteriyle tanındı.

Aratan'ın öne çıkan çalışmaları arasında İhtiyatsız Adam, İstedikleri Yere Gidenler, Ottomanya ve Bi Gece Daha bulunuyor. Karikatür ve çizgi roman çalışmalarının yanı sıra storyboard ve senaryo yazımı alanlarında da eğitim verdi.