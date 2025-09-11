SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, bu hafta karşılaşacakları eski takımı Galatasaray ile ilgili konuşurken İlkay Gündoğan için yaptığı övgüler sırasında canlı yayında bir gafa imza attı. İşte detaylar...

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!
Berker İşleyen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Eyüpspor’un yeni transferi Kerem Demirbay, TRT Spor’da soruları yanıtladı. Yaz döneminde Galatasaray’dan İstanbul ekibine katılan 32 yaşındaki oyuncu, transferiyle ilgili duygularını, "Güzel, mutluyum burada. Şükür gelmişim. İyi bir zaman geçiriyorum. Takım, kulüp, arkadaşlarım... Huzurluyuz. Ben mutluyum burada olduğum için." sözleriyle ifade etti.

"BENDE GERİ VİTES YOK"

Kerem Demirbay dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı! 1

Takımının her geçen hafta daha iyi bir performans sergilediğini belirten Demirbay, Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray’a karşı oynayacakları maçla ilgili, "Ben bunu her zaman söylerim ve bende geri vites yok. Eski kulübüm, en büyüğüne karşı oynayacağız. Seviniyorum o maç geldiği için, erken de geldi. Mutluyum, daha iki günümüz var. Orada çalışan insanları görünce mutlu oluyorum. Umarım kazasız-belasız bir maç olur. Türkiye'nin en büyüğü, şampiyon geliyor. Zor bir maç olacak. İyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sahada saklanmak istemiyoruz, futbolda inandığın ve güvendiğin zaman her şey olabilir. Futbol oynamak istiyoruz ve inşallah iyi olur." dedi.

"G.TÜ BAŞI OYNAYAN BİRİ DEĞİL"

Kerem Demirbay dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı! 2

Galatasaray’ın orta sahası ve yeni transferi İlkay Gündoğan hakkında konuşan Demirbay, "İlkay ağabey farklı, benim küçüklüğümü bilir. İlkay ağabeyi anlatmak benim haddim değil açıkçası. Manchester City'de oynamış, Dortmund'da şampiyon olmuş. Barcelona'ya gitmiş, sonra City'ye dönmüş, Galatasaray'a gelmiş. Yaptıkları ortada. Çok severim. Delikanlı, çok efendi. Tam ağabey. G.tü başı oynayan birisi değil. Bunu insanlar da çok hızlı anlayacaktır. Tam bir lider aldı Galatasaray. İyi ki geldi Türkiye'ye. Türkiye futbolu için de güzel bir şey. Onun için burada olduğu için mutluyum. Seviyorum İlkay ağabeyi." şeklinde övgü dolu sözler sarf etti.

Eyüpspor ile Galatasaray, 13 Eylül Cumartesi günü Süper Lig’in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.

İŞTE O ANLAR...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Chelsea, Abramoviç döneminde menajer yönetmeliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyorChelsea, Abramoviç döneminde menajer yönetmeliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
Kulüpler Birliği’nden bildiri: "Nefret yok, futbol var" Kulüpler Birliği’nden bildiri: "Nefret yok, futbol var"
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor İlkay Gündoğan Kerem Demirbay son dakika gaf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! F.Bahçe'den son gün bombası

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! F.Bahçe'den son gün bombası

Acun Ilıcalı'dan konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu Hull City'de

Acun Ilıcalı'dan konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu Hull City'de

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.