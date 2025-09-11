Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

Eyüpspor’un yeni transferi Kerem Demirbay, TRT Spor’da soruları yanıtladı. Yaz döneminde Galatasaray’dan İstanbul ekibine katılan 32 yaşındaki oyuncu, transferiyle ilgili duygularını, "Güzel, mutluyum burada. Şükür gelmişim. İyi bir zaman geçiriyorum. Takım, kulüp, arkadaşlarım... Huzurluyuz. Ben mutluyum burada olduğum için." sözleriyle ifade etti.

"BENDE GERİ VİTES YOK"

Takımının her geçen hafta daha iyi bir performans sergilediğini belirten Demirbay, Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray’a karşı oynayacakları maçla ilgili, "Ben bunu her zaman söylerim ve bende geri vites yok. Eski kulübüm, en büyüğüne karşı oynayacağız. Seviniyorum o maç geldiği için, erken de geldi. Mutluyum, daha iki günümüz var. Orada çalışan insanları görünce mutlu oluyorum. Umarım kazasız-belasız bir maç olur. Türkiye'nin en büyüğü, şampiyon geliyor. Zor bir maç olacak. İyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sahada saklanmak istemiyoruz, futbolda inandığın ve güvendiğin zaman her şey olabilir. Futbol oynamak istiyoruz ve inşallah iyi olur." dedi.

"G.TÜ BAŞI OYNAYAN BİRİ DEĞİL"

Galatasaray’ın orta sahası ve yeni transferi İlkay Gündoğan hakkında konuşan Demirbay, "İlkay ağabey farklı, benim küçüklüğümü bilir. İlkay ağabeyi anlatmak benim haddim değil açıkçası. Manchester City'de oynamış, Dortmund'da şampiyon olmuş. Barcelona'ya gitmiş, sonra City'ye dönmüş, Galatasaray'a gelmiş. Yaptıkları ortada. Çok severim. Delikanlı, çok efendi. Tam ağabey. G.tü başı oynayan birisi değil. Bunu insanlar da çok hızlı anlayacaktır. Tam bir lider aldı Galatasaray. İyi ki geldi Türkiye'ye. Türkiye futbolu için de güzel bir şey. Onun için burada olduğu için mutluyum. Seviyorum İlkay ağabeyi." şeklinde övgü dolu sözler sarf etti.

Eyüpspor ile Galatasaray, 13 Eylül Cumartesi günü Süper Lig’in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.

İŞTE O ANLAR...