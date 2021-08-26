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Kerem Kalafat: Beşiktaş formasını uzun süre giymek istiyorum

26.08.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşakspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı genç yıldız adayı Kerem Kalafat, Uşakspor için elinden geleni yapacağını ve Beşiktaş formasını uzun süre giymeyi istediğini belirtti.

Kerem Kalafat: Beşiktaş formasını uzun süre giymek istiyorum

Uşakspor, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı kiralayarak kadrosuna kattı. Uşakspor'a geldikten sonra takıma çabuk adapte olan Kalafat, İhlas Haber Ajansın'a (İHA) açıklamalarda bulundu.

Kalafat, ilk hedefinin Uşakspor adına başarı elde etmek, uzun vadede ise Beşiktaş'a hizmet etmek istediğini belirtti.

Beşiktaş formasını giymenin her gencin hayali olduğunu da söyleyen Kalafat, "Uşakspor için elimden geleni yapacağım, kendi kariyerim açısından da çok çalışacağım, Uşakspor adına da çok çalışacağım. İnşallah bu sene başarılı oluruz. Her gencin hayalidir Beşiktaş'ın formasını giymek, inşallah ben de uzun süre giyerim o formayı" şeklinde konuştu.

Öte yandan genç sağ bek, geçen sezon Giresunspor'a kiralanırken burada 9'u ilk 11 olmak üzere toplamda 31 maça çıktı ve 1 gole katkı sağladı. Ayrıca Kalafat, Beşiktaş'ta ise biri UEFA Avrupa ligi olmak üzere 2 maça çıktı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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