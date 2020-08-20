Kereste dükkanında yangın

Denizli’de bir iş yerinde akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kereste dükkanında çıkan ve içeride bulunan malzemelerin hasar gördüğü yangına, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68. Sokak üzerinde bulunan kereste ve mobilya dükkanlarının bulunduğu kereste ile palet satış dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İş yerinde bulunan keresteler yanmaması için itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangından dolayı iş yerinde bulunan malzemelerin hasar gördüğü ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

