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Kerimcan Durmaz'dan cinsiyet değiştirme ameliyatı itirafı geldi! "15-16 yaşlarımda..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.09.2024 18:12
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Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalına konuk olan Kerimcan Durmaz yalan makinesine bağlandı. Işıtmak'ın sorularını tek tek yanıtlayan Durmaz, "Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı düşündün mü?" sorusunu da yanıtladı. Hülya Avşar'ın programında rahatsız olduğunu söyledi.

Kerimcan Durmaz'dan cinsiyet değiştirme ameliyatı itirafı geldi! "15-16 yaşlarımda..."

Sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve tavırlarıyla sık sık gündem olan Kerimcan Durmaz, çıkardığı şarkılar ve YouTube'ta yayınladığı videolarla konuşulmaya devam ediyor. Özellikle aşırı makyaj ve peruklarla geçmişte gördüğümüz Durmaz'ın son dönemlerdeki değişen tavırları dikkat çekiyor.

Kendine artık "Erilcan" ismini takan Kerimcan Durmaz, Hülya Avşar'ın programında yaptığı "Ben bundan önce de kadınlardan hoşlanan bir insandım. Sadece bunu dile getiren ya da bunu gösteren birisi değildim" şaşırtmıştı.

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YouTuber Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalına konuk olan Kerimcan Durmaz'dan yeni itiraflar geldi. Yalan makinesine bağlanan ünlü fenomen sorulan sorulara hiç düşünmeden net yanıtlar verdi.

"HÜLYA AVŞAR'DAN RAHATSIZ OLDUM"

Kerimcan Durmaz, Işıtmak'ın sorduğu "Hülya Avşar'dan rahatsız oldun mu?" sorusuna "Çok severim kendisini ama o an bana sormuş olduğu sorular beni köşeye sıkıştırdı ve rahatsız oldum. Manipüle oldum. Ne dediğimi bilmeden konuşuyordum artık." yanıtı verdi.

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CİNSİYET DEĞİŞTİRME SORUSUNU YANITLADI!

Orkun Işıtmak programda, "Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı hiç düşündün mü?" sorusunu sordu. Durmaz ise "Evet. 15-16 yaşlarında ergenlik kısmındayken kafamda kurdum, düşündüm. Kendime sorular sordum ama en sonunda cinsiyet değiştirmememin benim için daha mutlu yaşayabilmek olduğuna karar verdim." dedi.

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