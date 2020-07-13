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Kerpe Sahili, evden canlı olarak izlenebilecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.07.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin farklı noktalarına 7/24 görüntü alan şehir kameraları yerleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kerpe Sahili’ni görecek şekilde kamera konumlandırdı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarına konumlandırdığı ve 7/24 görüntü aldığı şehir kameralarının sayısını çoğaltmaya devam ediyor.

Kerpe Sahili, evden canlı olarak izlenebilecek

Kocaeli’nin farklı noktalarına 7/24 görüntü alan şehir kameraları yerleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kerpe Sahili’ni görecek şekilde kamera konumlandırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarına konumlandırdığı ve 7/24 görüntü aldığı şehir kameralarının sayısını çoğaltmaya devam ediyor. Bu proje kapsamında en son takılan şehir izleme kamerası, Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Sahili’ni görecek şekilde konumlandırıldı. Bu sayede denize girmek için Kandıra’ya gidecek vatandaşlar, Kandıra Kerpe Sahil kamerası üzerinden hava ve deniz durumu hakkında önceden bir bilgiye sahip olabilecek. Diğer kameralarla da Gölcük, Derince, Karamürsel, Kartepe, Gebze, Kandıra ve İzmit’te bulunan spesifik alanlar izlenebiliyor.

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