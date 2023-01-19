Kertil’in kanlı virajları tarih oldu

1940’lı yıllarda yapılarak 80’li yıllara kadar İzmir-İstanbul yolu olarak kullanılan, kanlı virajları ve dinlenme tesisleri ile hafızalara kazınan Sındırgı Akhisar karayolu dev bir yatırım ile yeniden yapılıyor. 53 kilometrelik yol üzerinde bulunan Kertil’in kanlı virajları da tarih oldu. 3 tırmanma şeritli ve güvenlik önlemleri arttırılacak yol çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yolun 10 kilometre daha kısalması hedefleniyor.

Vatandaşların özlemle beklediği Sındırgı-Akhisar Karayolu termal turizm ile gelişmekte olan Sındırgı ilçesinin güneye açılan kapısını oluşturuyor. Yolun kullanışlı hale gelmesi ve dış pazara ulaşımın kolaylaşması da ilçe halkına önemli ölçüde katkı sağlayacak. Yol aynı zamanda Kütahya-Simav-Bigadiç bölgelerinden İzmir’e ulaşıma da katkı sağlayacak.

Sındırgı-Başlamış arasında yolun önemli bir kısmı tamamlandı. Keskin virajların kalktığı yol ulaşım süresini de kısalttı. Çalışmalar dahilinde Sındırgı Çevre Yolu ve Akhisar yolu Cüneyt Mahallesi bağlantı noktasında tehlikeyi minimuma indirecek kavşak çalışması ise son hızıyla devam ediyor. Viraj noktasında özellikle tonajlı kamyonların yaşadığı sorun da kavşağın yapılması ile son bulacak.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Sındırgı Akhisar Karayolu’nun 10 kilometre kısmı ise DSİ tarafından yapılacak. Sındırgı Akhisar Karayolu’nun 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Gizli buzlanmaya karşı ve yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olması konusunda da uyarılar sık sık tekrarlanıyor. Sındırgı Akhisar Karayolu aynı zamanda güzergah üzerinde bulunan kırsal mahallelere ulaşımı da kolaylaştırıyor.

"YENİ UFUKLARA AÇILACAK OLAN SINDIRGI-AKHİSAR YOLU MÜTHİŞ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yol çalışmalarını yerinde inceleyerek "Sındırgının gelişimi, büyümesi ve eski İstanbul, İzmir güzergahında dönemlerdeki o hareketli, şatafatlı günlere ulaşması için en büyük projelerimiz yol ağlarının genişletilmesi İzmir gibi pazarlara ulaşma hevesimizdi. Şükürler olsun ki Balıkesir yolu ilk önce yapılan yollardan birisiydi ama akabinde en önemli yollardan birisi İzmir Limanı’na Sındırgı’nın domatesini biberini bölgenin bütün mahsulünü ulaştırabilecek bir çalışmayı yapmaktı. O hayalimiz hemen hemen gerçekleşmek üzere Akhisar, Sındırgı arasında hummalı bir çalışma var. Müteahhit müthiş; yaz, kış, kar, demiyor, çalışıyor ve şu anda da özellikle sandık yarma dediğimiz başlamış tarafında müthiş işler çıkarıyor. Virajın tamamen keskin olduğu yerlerde birden keserek ve oradaki yol o kadar rahatlıyor ki insanın gözleri doluyor hakikaten yapılan çalışmaları görünce.

Sındırgı’nın giriş kısmında Cüneyt köyümüzün olduğu noktada bir kavşak düzenlemesi var. Özellikle burada yazın domates kamyonları ciddi manada üç, beş defa kaza yaptılar, yan yattılar. Yolun sıkıntılı olan kısımları özellikle şu anda artık son nihai işler yapıldığından dolayı da kendini göstermeye başladı. Burada yüzün ürende iş makinası iki yüzün üzerinde insan gece gündüz çalışıyor. Devletimizin imkanları burada hakikaten, belki şu anda üç beş milyon lira günlük olarak maliyeti olan bir yol. Zor bir yol çünkü dağları aşıyorsunuz eskinin Kertil geçidi denilen nokta burası. Bu yıl Akhisar’a yaklaştığımız yerde 7 kilometrelik bir kısmı da Devlet Su İşleri tarafında yapılacak. Onunla beraber de Akhisar’a on kilo metre yolumuz kalmış olacak. Gördes yol ayrımına kadar hemen hemen yolumuzda yeni sene tamamen bitmiş olacak. Ben hem müteahhitimize eline emeğine sağlık, çok iyi bir iş çıkardı bu zor şartlarda. Hükümetimize Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları’mıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Yeni ufuklara açılacak olan Sındırgı, Akhisar yolu müthiş bir şekilde ilerliyor" dedi.

Yol çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yol boyunca ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağı belirtildi.

