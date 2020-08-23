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Kervan, Kahramanmaraş’ta 7’inci şubesini açtı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Alpedo-Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ımızı çok seviyoruz, halkımız her şeye layıktır ve bunun için de Kahramanmaraş’ta 7’inci şubemizi hizmete açtık” dedi.Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesinde yeni açılan Kervan şubesinin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kervancıoğlu, yurt içi ve yurt dışı gezilerinde gördüklerini güzellikleri Kahramanmaraş’a kazandırdıklarını söyledi.Hizmete giren yeni Kervan şubesinde VİP ve toplantı salonu, kafe ve çocuk oyun alanları ile vatandaşların vakit geçireceğini söyleyen Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ta bağ kültürü var ve doğukent bölgesi çok hareketlendi buradaki vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için konseptimizi uyguladık ve hizmete açtık.

Alpedo-Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ımızı çok seviyoruz, halkımız her şeye layıktır ve bunun için de Kahramanmaraş’ta 7’inci şubemizi hizmete açtık” dedi.
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesinde yeni açılan Kervan şubesinin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kervancıoğlu, yurt içi ve yurt dışı gezilerinde gördüklerini güzellikleri Kahramanmaraş’a kazandırdıklarını söyledi.
Hizmete giren yeni Kervan şubesinde VİP ve toplantı salonu, kafe ve çocuk oyun alanları ile vatandaşların vakit geçireceğini söyleyen Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ta bağ kültürü var ve doğukent bölgesi çok hareketlendi buradaki vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için konseptimizi uyguladık ve hizmete açtık. Çocuk eğlence salonları, vip salonları ve toplantı salonlarıyla kafe bölümlerimiz var. Kervan yoluna devam etti diyoruz ve Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerine 12 bin metrekare kurulu olmak üzere yeni bir merkez daha hizmete açacağız. Bunların yanı sıra binevler mevkiine de yeni bir mağaza açacağız. Kayseri’den girdiğin zaman Gaziantep yolu ve Çağlayancerit yolları üzerinde kurulu olan mağazalarımızda vatandaşlarımız hijyenik ortamlarda alışverişlerini yapacaklar” dedi.

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