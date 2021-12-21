Kervansaray Dağı'ndaki Anadolu yaban koyunları için doğaya yem bırakıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kervansaray Dağı'nda ormanlık alanda bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu yaban koyunları için doğaya yem takviyesinde bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mucur'un Gümüşkümbet köyünden doğaya salınan 28 koyunun kış aylarında beslenme ihtiyaçları için ekiplerin çalışma yaptığı belirtildi.

Temin edilen yoncanın Anadolu yaban koyunları için Kevansaray Dağı'nda belirlenen noktalara bırakıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmanın kış ayı boyunca aralıklarla devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürümüzün de katılımları ile Kırşehir ilimize yerleştirilen Anadolu yaban koyunu yemlemesi gerçekleştirilmiştir. Olumsuz hava şartlarından yaban hayvanlarının en az etkilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırşehir'de, ağustos ve eylül aylarında, Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan temin edilen nesli tehlike altındaki 28 Anadolu yaban koyunu doğaya bırakılmış, bölgedeki atıl çeşmeler koyunlar için onarılmıştı.

