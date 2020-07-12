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Kervansaray’daki “ Ay ışığı sohbetleri”nin ikinci konuğu fotoğrafçı Mehmet Turgut oldu

AYDIN HABERLERİ  | 12.07.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen “Mehtap Meral ile Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik” isimli etkinliğin ikinci hafta konuğu Ünlü Fotoğrafçı Mehmet Turgut oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen “Mehtap Meral ile Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik” isimli etkinliğin ikinci hafta konuğu Ünlü Fotoğrafçı Mehmet Turgut oldu. Fotoğrafçı Turgut, organizasyona katılan Kuşadalılara, meslek hayatı boyunca başından geçen anılarını anlattı.
Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı bu hafta ikinci kez düzenlenen, Ünlü Fotoğrafçı Mehmet Turgut’un konuk olarak katıldığı “Mehtap Meral ile Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik” isimli programa ev sahipliği yaptı. Etkinliğe çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü katıldı. Ses sanatçısı Mehtap Meral’in şarkılarıyla renk kattığı organizasyonda Ünlü Fotoğrafçı Turgut, Kuşadalı hayranlarına meslek hayatıyla ilgili deneyimlerini aktardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlen program Kuşadası Belediyesi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.
Fotoğrafçılığı severek yaptığını belirten Turgut, “ Böyle güzel bir günde siz sevgili Kuşadalılarla olmak benim için çok değerli. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Aile büyüklerimden görerek becerebildiğim bir iş. Fotoğrafçılık sayesinde birçok anı biriktirdim, birçok değerli insan tanıdım. Fotoğrafını çekmek için günlerce beklediğim insanlar oldu. Onlardan en önemlisi usta kalem Yaşar Kemal’di. Benim için çok değerli meslek büyüklerimle tanıştım, dost oldum. Ara Güler’le çok anım oldu. Kendisinden çok şey öğrendim. Meslek hayatım güzel anılarla dolu” dedi.
Etkinlik sonunda konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Türkiye’nin önemli fotoğrafçılarından Mehmet Turgut’u ağırlıyor olmak bizler için çok önemli. Kendisi ülkemizde önemli işlere imza atmış değerli bir sanatçıdır. Pandemi sürecinin ardından siz sevgili hemşehrilerimize sanat dolu anlar yaşatmak istedik ve bu hedefle iki haftadır değerli Sanatçı Mehtap Meral’in sunumunu yaptığı ‘Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programı düzenliyoruz. Organizasyon Ağustos ayı ortasına kadar devam edecek” diye konuştu.

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